Это триумф Путина: стали известны итоговые результаты выборов в Госдуму РФ

"Единая Россия" сохраняет доминирующее положение в Государственной думе после выборов депутатов IX созыва. По предварительным данным, партия получает конституционное большинство в нижней палате российского парламента. Ранее Дмитрий Медведев заявлял о возможных 349 мандатах для партии.

Выборы в Госдуму РФ. Фото: из открытых источников

Первые данные Центризбиркома после обработки большей части протоколов показывали еще более высокий показатель – 355 мест из 450. Тогда "Единая Россия" набирала 57,83% голосов по партийным спискам и побеждала более чем в 200 одномандатных округах.

Конституционное большинство означает получение не менее 300 депутатских мест. Таким образом, фракция "Единой России" получает возможность самостоятельно проводить через Госдуму законодательные инициативы, для которых требуется квалифицированное большинство.

Второе место по итогам голосования заняла КПРФ. На этапе предварительного подсчета партия получала около 40 мандатов. ЛДПР — 25, "Новые люди" — 20. "Справедливая Россия" преодолела необходимый барьер и получила места также за счет побед в одномандатных округах.

Выборы проходили с 18 по 20 сентября. По данным ЦИК, итоговая явка составила 59,32% — выше показателя предыдущих думских выборов 2021 года, когда она составляла 51,72%.

Предварительные результаты также показывали, что нынешняя фракция "Единой России" может стать крупнейшей за всю историю партии. Для сравнения: после выборов 2016 года она получила 343 места, а в 2021-м – 324.

Окончательные итоги выборов ЦИК России должен подвести 25 сентября. До этого комиссия рассматривает поступившие жалобы и уточняет распределение мандатов.

Читайте также на портале "Комментарии" - Путин раскрыл карты: кто на самом деле хочет и дальше продолжать войну против Украины.



