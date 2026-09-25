Це тріумф Путіна: стали відомі підсумкові результати виборів до Держдуми РФ

"Єдина Росія" зберігає домінуюче становище у Державній думі після виборів депутатів ІХ скликання. За попередніми даними, партія отримує конституційну більшість у нижній палаті російського парламенту. Раніше Дмитро Медведєв заявляв про можливі 349 мандатів для партії.

Вибори до Держдуми РФ. Фото: з відкритих джерел

Перші дані Центрвиборчкому після обробки більшої частини протоколів показували ще більший показник – 355 місць із 450. Тоді "Єдина Росія" набирала 57,83% голосів за партійними списками та перемагала більш ніж у 200 одномандатних округах.

Конституційна більшість означає отримання щонайменше 300 депутатських місць. Таким чином, фракція "Єдиної Росії" отримує можливість самостійно проводити через Держдуму законодавчі ініціативи, для яких потрібна кваліфікована більшість.

Друге місце за підсумками голосування зайняла КПРФ. На етапі попереднього підрахунку партія отримувала близько 40 мандатів. ЛДПР – 25, "Нові люди" – 20. "Справедлива Росія" подолала необхідний бар'єр і здобула місця також за рахунок перемог в одномандатних округах.

Вибори проходили з 18 до 20 вересня. За даними ЦВК, підсумкова явка склала 59,32% — вище за показник попередніх думських виборів 2021 року, коли вона становила 51,72%.

Попередні результати також показували, що нинішня фракція Єдиної Росії може стати найбільшою за всю історію партії. Для порівняння: після виборів 2016 року вона отримала 343 місця, а 2021-го – 324.

Остаточні підсумки виборів ЦВК Росії має підбити 25 вересня. До цього комісія розглядає скарги, що надійшли, і уточнює розподіл мандатів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін розкрив карти: хто насправді хоче й надалі продовжувати війну проти України.



