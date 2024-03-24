"Это ужас": российский комик, который был на концерте во время теракта в Крокусе, рассказал о пережитом

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Лиля Воробьева
Российская знаменитость, актер и юморист Сергей Светлаков оказался в числе зрителей, пришедших на концерт в Крокус Сити Холл в Подмосковье, где недавно произошел теракт и погибли многие.
Сергей Светлаков (фото из открытых источников)
На своей странице в Telegram актер пишет, что он пережил ужас. "Соболезнование всем кто пострадал...это был ужас", — отметил Светлаков.
Сам Сергей Светлаков – актер кино и телевидения из РФ, ведущий на телевидении, продюсер, сценарист. Известен как участник команды КВН "Уральские пельмени".
Юморист стал популярным, потому что был ведущим на разных юмористических шоу , в частности "Наша Раша" и "Прожекторперисхилтон" вместе с Александром Цекало, Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном. Что касается войны в Украине, то Светлаков хранит молчание.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему украинцы радуются теракту в Москве. Россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. Политтехнолог считает, что украинцы имеют полное право на эмоцию возмездия и оценку теракта в "Крокусе" как справедливую.
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