"Это ужас": российский комик, который был на концерте во время теракта в Крокусе, рассказал о пережитом

Российская знаменитость, актер и юморист Сергей Светлаков оказался в числе зрителей, пришедших на концерт в Крокус Сити Холл в Подмосковье, где недавно произошел теракт и погибли многие.

Сергей Светлаков (фото из открытых источников)

На своей странице в Telegram актер пишет, что он пережил ужас. "Соболезнование всем кто пострадал...это был ужас", — отметил Светлаков.

Сам Сергей Светлаков – актер кино и телевидения из РФ, ведущий на телевидении, продюсер, сценарист. Известен как участник команды КВН "Уральские пельмени".

Юморист стал популярным, потому что был ведущим на разных юмористических шоу , в частности "Наша Раша" и "Прожекторперисхилтон" вместе с Александром Цекало, Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном. Что касается войны в Украине, то Светлаков хранит молчание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему украинцы радуются теракту в Москве. Россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. Политтехнолог считает, что украинцы имеют полное право на эмоцию возмездия и оценку теракта в "Крокусе" как справедливую.



Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли более 130 человек.





почему ИГИЛ совершил теракт в России Несмотря на попытки Кремля обвинить Украину в теракте в Москве, "Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". Американские эксперты проанализировали теракт и назвали основные причины, почему ИГИЛ организовал его на территории России. Также "Комментарии" писали о том,