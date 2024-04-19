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"Это уже действительно серьезно": Медведев выдал версию покушения на Зеленского в Польше

Экс-президент РФ сделал "феноменальные" выводы на фоне новостей о планировании покушения на президента Украины

19 апреля 2024, 11:10 comments1324
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Кравцев Сергей
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Заместитель секретаря Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев истерически отреагировал на информацию о том, что в Польше готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", свои размышления Дмитрий Медведев опубликовал у себя в Telegram. 

"Это уже действительно серьезно": Медведев выдал версию покушения на Зеленского в Польше

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Одиозный российский политик решил повторить нелепый миф российской пропаганды о якобы "наркозависимости" Владимира Зеленского.

"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц", — заявил Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с Офисом генерального прокурора и польскими правоохранителями разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры и лидеры стран НАТО, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, являются заказчиками теракта в "Крокус Сити Холле". Что касается Макрона, то не совсем адекватный Медведев заявил, что его риторика и тайные операции с "бандеровским режимом" могут быть квалифицированы как содействие в проведении теракта в "Крокусе".

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасающего теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетом. И с сегодняшнего дня они не просто враги России", – заявил Медведев.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев отметился очередным несуразным заявлением по поводу войны в Украине и возможного участия в ней военных НАТО.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/482
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Обсуждения

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Ігор

19 апреля 2024, 10:32

На першого Фюрера теж були замахи і на Каддафі. Тоді були справжні а зараз? Можливо це просто пропагандистський прийом для посилення не тільки корупції в Україні, не чуваної навіть за часів Порошенка, а й терору.


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