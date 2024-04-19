"Это уже действительно серьезно": Медведев выдал версию покушения на Зеленского в Польше

Заместитель секретаря Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев истерически отреагировал на информацию о том, что в Польше готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", свои размышления Дмитрий Медведев опубликовал у себя в Telegram.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Одиозный российский политик решил повторить нелепый миф российской пропаганды о якобы "наркозависимости" Владимира Зеленского.

"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц", — заявил Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с Офисом генерального прокурора и польскими правоохранителями разоблачили российского агента, который предлагал спецслужбам РФ покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры и лидеры стран НАТО, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, являются заказчиками теракта в "Крокус Сити Холле". Что касается Макрона, то не совсем адекватный Медведев заявил, что его риторика и тайные операции с "бандеровским режимом" могут быть квалифицированы как содействие в проведении теракта в "Крокусе".

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасающего теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетом. И с сегодняшнего дня они не просто враги России", – заявил Медведев.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев отметился очередным несуразным заявлением по поводу войны в Украине и возможного участия в ней военных НАТО.



