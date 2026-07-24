Это уже серьезно: сразу в целом ряде областей РФ сильные взрывы

В ночь на 24 июля в России сообщили об атаке беспилотников на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тверь, в результате чего загорелись склады Wildberries.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

После 3 часов ночи губернатор Ленобласти РФ Александр Дрозденко сообщил о 33 якобы сбитых беспилотниках над Ленинградской областью.

Вместе с тем в соцсетях распространялась информация о прилётах в регионе.

"Жители города и области сообщали о взрывах. Над Петербургом виден дым", — отметил один из местных жителей.

Позже Дрозденко сообщил о 50 якобы сбитых дронах над областью РФ.

Российская служба ВВС сообщила об атаке беспилотников на российские Санкт-Петербург и Тверь.

В материале говорилось, что в ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Тверь подверглись массированной атаке дронов. В результате атаки произошёл масштабный пожар как минимум на одном из складов Wildberries.

Также стало известно, что в Петербурге и области в течение утра подверглись атакам 2 склада Wildberries.

Утром аэропорт "Пулково" сообщил, что около 50 рейсов задержаны в этом аэропорту, 15 самолетов ожидают вылета с запасных аэродромов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Воронеж ночью 23 июля находился под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries. В городе раздалась серия взрывов.

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