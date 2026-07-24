Це вже серйозно: відразу в низці областей РФ сильні вибухи

У ніч на 24 липня в Росії повідомили про атаку безпілотників на Санкт-Петербург, Ленінградську область і Твер, внаслідок чого спалахнули склади Wildberries.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Після 3 години ночі губернатор Ленобласті РФ Олександр Дрозденко повідомив про 33 нібито збиті безпілотники над Ленінградською областю.

Водночас у соцмережах поширювалася інформація про прильоти у регіоні.

"Мешканці міста та області повідомляли про вибухи. Над Петербургом видно дим", — зазначив один із місцевих мешканців.

Пізніше Дрозденко повідомив про 50 нібито збитих дронів над областю РФ.

Російська служба ВВС повідомила про атаку безпілотників на російські Санкт-Петербург та Твер.

У матеріалі говорилося, що в ніч на 24 липня Санкт-Петербург і Тверь зазнали масованої атаки дронів. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа як мінімум на одному зі складів Wildberries.

Також стало відомо, що в Петербурзі та області протягом ранку зазнали атак 2 складу Wildberries.

Вранці аеропорт "Пулково" повідомив, що близько 50 рейсів затримано в цьому аеропорту, 15 літаків очікують на виліт з запасних аеродромів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Воронеж вночі 23 липня знаходився під масованою атакою безпілотників. За даними моніторингових каналів, однією з можливих цілей міг стати логістичний хаб Wildberries. У місті пролунала серія вибухів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.



