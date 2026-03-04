"Это величайший страх Путина": в РФ не скрывают паники из-за ликвидации Хаменеи

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи стала неожиданностью не только для иранского руководства, но и для Кремля, считает российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, российские власти живут в представлении, что устранение первых лиц государства невозможно, и любой прецедент, который это опровергает, вызывает сильный шок у Владимира Путина.

Фото: из открытых источников

"Я как раз уверена, что это было неожиданностью для Кремля. Они живут в парадигме того, что первых лиц государства нельзя ликвидировать. Напомню, насколько Путин в свое время был шокирован, напуган ликвидацией Каддафи. Собственно, вся его борьба против оппозиции во многом была следствием страшного испуга,"

Эксперт подчеркнула, что Путин прекрасно осознает: ЦРУ владеет точными данными о его перемещении в реальном времени. По ее словам, устранение любого диктатора является вполне выполнимой задачей, и именно этот фактор вызывает у Кремля наибольший страх.

"Это то, чего больше всего боится лично Путин", – добавила Курносова.

Она сравнила события в Иране с ситуацией в Венесуэле, где устранение Мадуро привело к существенному изменению политического поведения страны и ее союзников.

"Причем, во всех смыслах – и перестали поставлять нефть на Кубу, и полную политическую амнистию объявили. Я думаю, что многое еще интересного в Венесуэле случится, и постепенно страна станет достаточно сознательной и нормальной для своих собственных жителей", – отметила Курносова.

Как уже писали "Комментарии", Иран не рассматривает возможность диалога с США и заявляет о готовности продолжать военные действия без определенных временных ограничений. Об этом сообщил старший помощник эксаятоллы Мохаммад Мохбер, передает The Times of Israel.