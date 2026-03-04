"Це найбільший страх Путіна": у РФ не приховують паніки через ліквідацію Хаменеї

Ліквідація аятолли Алі Хаменеї стала несподіванкою не лише для іранського керівництва, а й для Кремля, вважає російська опозиціонерка Ольга Курносова. За її словами, російська влада живе в уявленні, що усунення перших осіб держави є неможливим, і будь-який прецедент, який це спростовує, викликає сильний шок у Володимира Путіна.

Фото: з відкритих джерел

"Я якраз впевнена, що це було несподіванкою для Кремля. Вони живуть у парадигмі того, що перших осіб держави не можна ліквідувати. Нагадаю, наскільки Путін свого часу був шокований, наляканий ліквідацією Каддафі. Власне, уся його боротьба проти опозиції багато у чому була наслідком страшного переляку, коли він побачив усе це", — пояснила вона.

Експертка підкреслила, що Путін чудово усвідомлює: ЦРУ володіє точними даними про його переміщення в реальному часі. За її словами, усунення будь-якого диктатора є цілком здійсненним завданням, і саме цей фактор викликає у Кремля найбільший страх.

"Це те, чого найбільше боїться особисто Путін", – додала Курносова.

Вона порівняла події в Ірані з ситуацією у Венесуелі, де усунення Мадуро призвело до суттєвої зміни політичної поведінки країни та її союзників.

"Причому, у всіх сенсах – і перестали постачати нафту на Кубу, і повну політичну амністію оголосили. Я думаю, що багато ще цікавого у Венесуелі трапиться, і поступово країна стане досить притомною і нормальною для своїх власних жителів", – зазначила Курносова.

Як вже писали "Коментарі", Іран не розглядає можливості діалогу зі США та заявляє про готовність продовжувати воєнні дії без визначених часових обмежень. Про це повідомив старший помічник ексаятоли Мохаммад Мохбер, передає The Times of Israel.