Это время пришло: какие регионы в РФ впервые охватила воздушная тревога

В ночь на 5 мая как минимум в 18 областях России объявили ракетную опасность. Причем один из регионов находится в 2000 км от границы с Украиной.

Дрон. Фото: из открытых источников

В частности, этой ночью впервые ракетную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, о чем у себя в соцсетях писал глава региона Руслан Кухарук.

На данный момент опасность уже отменена. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что регион расположен за 2000 км от украинской границы.

Интересно, что что ракетные предупреждения коснулись также Астраханской, Брянской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Свердловской, Тульской и Челябинской областей, а также Пензы, Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Удмуртии и Пермского края.

Всего вечером и в ночь с 4 на 5 мая предупреждающий сигнал был включен в 18 аэропортах. В частности, в Волгограде, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце и Ярославле.

К слову, губернатор Ленинградской области Александр Дроздов написал у себя в соцсетях, что силы ПВО якобы сбили 18 неизвестных беспилотников. При этом в промзоне в Киришах произошло возгорание. Деталей нет, но OSINT-паблики полагают, что мог быть атакован НПЗ.

Также очередную ночь под атакой была и Москва. Мэр Сергей Собянин отчитывался о сбили как минимум двух дронов — одного на подлетел к Москве, а второй — видимо, непосредственно в самой столице РФ.

