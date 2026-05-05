Цей час настав: які регіони в РФ вперше охопила повітряна тривога

У ніч проти 5 травня як мінімум у 18 областях Росії оголосили ракетну небезпеку. Причому один із регіонів знаходиться за 2000 км від кордону з Україною.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, цієї ночі вперше ракетну небезпеку оголосили у Ханти-Мансійському автономному окрузі, про що у себе в соцмережах писав голова регіону Руслан Кухарук.

Наразі небезпека вже скасована. Перше, що привертає увагу, це те, що регіон розташований за 2000 км від українського кордону.

Цікаво, що ракетні попередження торкнулися також Астраханської, Брянської, Калузької, Курганської, Нижегородської, Оренбурзької, Орловської, Свердловської, Тульської та Челябінської областей, а також Пензи, Башкортостану, Мордовії, Татарстану, Удмуртії та Пермського краю.

Загалом увечері та в ніч з 4 на 5 травня попереджувальний сигнал було включено до 18 аеропортів. Зокрема, у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці та Ярославлі.

До слова, губернатор Ленінградської області Олександр Дроздов написав у себе в соцмережах, що сили ППО нібито збили 18 невідомих безпілотників. При цьому в промзоні в Кірішах сталося спалах. Деталей немає, але OSINT-паблік вважають, що міг бути атакований НПЗ.

Також чергову ніч під атакою була Москва. Мер Сергій Собянін звітував про збиття як мінімум двох дронів — одного на підлетів до Москви, а другий — мабуть, безпосередньо в самій столиці РФ.

