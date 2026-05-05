logo_ukra

BTC/USD

80857

ETH/USD

2381.84

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Цей час настав: які регіони в РФ вперше охопила повітряна тривога
commentss НОВИНИ Всі новини

Цей час настав: які регіони в РФ вперше охопила повітряна тривога

18 регіонів РФ, у тому числі за 2 тисячі кілометрів від України, охоплювала повітряна тривога

5 травня 2026, 07:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 5 травня як мінімум у 18 областях Росії оголосили ракетну небезпеку. Причому один із регіонів знаходиться за 2000 км від кордону з Україною.

Цей час настав: які регіони в РФ вперше охопила повітряна тривога

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, цієї ночі вперше ракетну небезпеку оголосили у Ханти-Мансійському автономному окрузі, про що у себе в соцмережах писав голова регіону Руслан Кухарук.

Наразі небезпека вже скасована. Перше, що привертає увагу, це те, що регіон розташований за 2000 км від українського кордону.

Цікаво, що ракетні попередження торкнулися також Астраханської, Брянської, Калузької, Курганської, Нижегородської, Оренбурзької, Орловської, Свердловської, Тульської та Челябінської областей, а також Пензи, Башкортостану, Мордовії, Татарстану, Удмуртії та Пермського краю.

Загалом увечері та в ніч з 4 на 5 травня попереджувальний сигнал було включено до 18 аеропортів. Зокрема, у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці та Ярославлі.

До слова, губернатор Ленінградської області Олександр Дроздов написав у себе в соцмережах, що сили ППО нібито збили 18 невідомих безпілотників. При цьому в промзоні в Кірішах сталося спалах. Деталей немає, але OSINT-паблік вважають, що міг бути атакований НПЗ.

Також чергову ніч під атакою була Москва. Мер Сергій Собянін звітував про збиття як мінімум двох дронів — одного на підлетів до Москви, а другий — мабуть, безпосередньо в самій столиці РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна йде на дзеркальні дії з перемир'ям: який козир Київ хоче вибити у Путіна.

Також видання "Коментарі" повідомляло – дрони атакували Москву і не лише: у Кремлі чули вибухи.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини