Это задача №1: в Кремле назвали главные приоритеты России в войне против Украины

Россия продолжает считать главным приоритетом в войне против Украины выполнение задач "специальной военной операции". В то же время, Москва заявляет о намерении добиваться формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что главной задачей Кремля является достижение целей в войне против Украины, которые ранее озвучивал российский диктатор Владимир Путин.

"Это задача №1. А также строительство новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континенте", – сказал Песков.

Спикер Кремля также утверждал, что ситуация на фронте якобы развивается в пользу русской армии. По его словам, российские войска "продвигаются по всем направлениям".

Песков также обвинил Украину в ударах по российской экономической и гражданской инфраструктуре. Представитель Путина заявил, что Россия в "ответ" якобы наносит удары по военным и "околовоенным" объектам Украины, несмотря на то, что от российских атак неоднократно были поражены гражданские предприятия и жилые дома.

"Когда киевский режим идет по пути эскалации, причем опрокидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно. И я не сомневаюсь, что так и будет происходить", — добавил Песков.

Заметим, что заявления Пескова о "новой архитектуре безопасности" являются продолжением риторики Кремля, настаивающего на пересмотре нынешнего устройства европейской безопасности. В то же время Россия не отказывается от заявленных военных целей по оккупации украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ призвали ударить по Украине ядерным оружием.