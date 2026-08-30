Це завдання №1: у Кремлі назвали головні пріоритети Росії у війні проти України

Росія продовжує вважати головним пріоритетом у війні проти України виконання завдань "спеціальної військової операції". Водночас Москва заявляє про намір домагатися формування нової архітектури безпеки в Європі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков заявив, що головним завданням для Кремля є досягнення цілей у війні проти України, які раніше озвучував російський диктатор Володимир Путін.

"Це завдання №1. А також будівництво нової архітектури безпеки на нашому власному континенті, на європейському континенті", — сказав Пєсков.

Речник Кремля також стверджував, що ситуація на фронті нібито розвивається на користь російської армії. За його словами, російські війська "просуваються по всіх напрямках".

Пєсков також звинуватив Україну в ударах по російській економічній та цивільній інфраструктурі. Представник Путіна заявив, що Росія у "відповідь" нібито завдає ударів по військових і "навколовоєнних" об’єктах України, попри те, що від російських атак неодноразово були уражені цивільні підприємства та житлові будинки.

"Коли київський режим йде шляхом ескалації, причому перекидаючи військові дії на мирні сектори економіки, вони отримують адекватну відповідь. Навіть більш ніж адекватно. І я не маю сумнівів, що так і відбуватиметься", — додав Пєсков.

Зауважимо, що заяви Пєскова про "нову архітектуру безпеки" є продовженням риторики Кремля, який наполягає на перегляді нинішнього устрою європейської безпеки. Водночас Росія не відмовляється від заявлених воєнних цілей щодо окупації українських територій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Держдумі РФ закликали вдарити по Україні ядерною зброєю.