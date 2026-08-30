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У Держдумі РФ закликали вдарити по Україні ядерною зброєю

Депутат Держдуми Олексій Журавльов закликав застосувати тактичну ядерну зброю, щоб змусити Україну капітулювати

30 серпня 2026, 15:20
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Slava Kot

У Росії знову пролунали публічні заклики до застосування ядерної зброї у війні проти України. Цього разу про необхідність такого кроку заявив депутат Держдуми та перший заступник голови комітету з оборони Олексій Журавльов.

У Держдумі РФ закликали вдарити по Україні ядерною зброєю

Олексій Журавльов. Фото з відкритих джерел

Представник фракції ЛДПР Олексій Журавльов стверджує, що Росія нібито "зобов’язана" застосувати тактичну ядерну зброю, якщо вважатиме це необхідним. На його думку, такий удар має змусити Україну погодитися на капітуляцію.

"Ідуть дискусії, чи ми можемо застосовувати тактичну ядерну зброю. Такої дискусії взагалі не повинно бути — у разі потреби ми зобов'язані його застосовувати", — сказав Журавльов.

Російський депутат уже неодноразово виступав з подібними заявами. У 2022 році, на тлі підготовки Фінляндії та Швеції до вступу в НАТО, Журавльов погрожував ядерним ударом по країнах Альянсу. 

У серпня цього року Журавльов також закликав завдати удару по одному з європейських підприємств, де виробляють безпілотники. При цьому він допустив можливість атаки у момент, коли на підприємстві перебуватимуть працівники. За його словами, такі удари нібито мають змусити західні держави серйозніше ставитися до російських погроз.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна допускають використання ядерної зброї у війні проти України. Що відомо про останній крок Кремля.

Також "Коментарі" писали про очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана, який назвав умову, за якої РФ може застосувати ядерну зброю проти України. За його словами, це може стататися, якщо війна перейде в критичну для Кремля фазу.



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