Это заведет Путина в тупик: посол США раскрыл главные слабости президента РФ

Многие западные политики заблуждаются, когда считают Путина своеобразным сильным мачо, которого ни в коем случае нельзя загонять в тупик, они объясняют, что российскому президенту нужно всегда пространство для маневра, называют хозяина Кремля "мачо". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Эспрессо" высказал Чрезвычайный и полномочный посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американский дипломат отметил, что он достаточно хорошо знает российского президента, как и знает его слабости.

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"Некоторые (политики – ред.) говорят, что ему нужна украинская земля, чтобы закончить войну. Я совершенно с этим не согласен. Путин не такой уж отчаянный, как о нем думают. На ум приходят несколько примеров, когда на него давили, однако вместо эскалации он отступал", — заявил Майкл Макфол.

По его словам, поступки Путина характеризуют его не как храброго человека, а как труса, который боится Запада. Макфол подчеркнул, что не стоит бояться Путина — можно смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его.

"Итак, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что больше всего он боится потери Крыма. Он боится переноса войны в Крым, в вашу страну, а не в его. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы в России легитимность его войны. Среди всего прочего его неспособность удержать Крым стала бы угрожающим следствием для его режима", — подытожил дипломат.

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