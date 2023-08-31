Что происходит вокруг смерти Пригожина – почему Стрелков заявил о президентских амбициях

Представители американского Института изучения войны (ISW) считают, что попытки путинского режима замолчать похороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, якобы погребенного 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище, свидетельствуют, что Кремль остается обеспокоенным привлекательностью Пригожина в России и среди сторонников "Вагнера" даже после его смерти 23 августа в авиакатастрофе. Впрочем, не факт, что Пригожин погиб – конспирологические версии об инсценировки его смерти появляются из разных источников. Тем временем оживился еще один персонаж, любивший покритиковать российское минобороны – руководитель "Клуба рассерженных патриотов", бывший "министр обороны" т.н. "ДНР", военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин, арестованный в двадцатых числах июля в Москве на два месяца по подозрению в экстремизме. Находясь за решеткой, он вдруг разродился в своем телеграмм-канале размышлениями по поводу того, почему он – Стрелков, был бы для РФ лучшим президентом, чем Путин. О чем говорит неразбериха вокруг смерти Пригожина и президентские амбиции Стрелкова? Куда может шатнуть РФ в ближайшее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Гиркин-Стрелков и Пригожин. Фото из открытых источников

Количество неудовлетворенных россиян с радикальными взглядами за полтора года широкомасштабного вторжения и неудач РФ на фронте – резко возросло

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

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– обычная история, учитывая, что как минимум дважды за последние несколько лет появлялась информация о его смерти, в том числе в Африке. Позже это опровергалось. Плюс – у него были двойники. Кроме того – известно о близости Пригожина к Путину. И ходили слухи, что июньский мятеж был ими спланировал с целью выявить неблагонадежных и в путинском окружении, и среди силовиков". "Конспирологические теории касательно смерти Пригожина

Что касается Стрелкова, продолжает эксперт, то для него сейчас главная задача – выйти на свободу. И попытаться занять нишу Пригожина.

"Количество неудовлетворенных россиян с радикальными взглядами за полтора года широкомасштабного вторжения и неудач РФ на фронте — резко возросло. Стрелков и Пригожин изначально конкурировали на этом электоральном поле. После смерти Пригожина появился вакуум, который Стрелков хочет заполнить. У него есть политические амбиции, которые теперь можно попытаться воплотить. И арест тут играет на руку Стрелкову. Ведь вся эта группа критически настроена к власти и лично Путину", – констатирует Максим Яли.

Из Гиркина пытаются создать образ некого "политического диссидента"

Политический эксперт Александр Антонюк признался, что не совсем согласен с выводами, сделанными ISW.

это ведь было не против Путина, а против министра обороны Шойгу и начальника Генштаба – Герасимова. Очередное свидетельство, что между башнями Кремля продолжается традиционное противостояние", – поясняет эксперт. "Мне кажется, американские аналитики ошибаются, оценивая Пригожина как субъектного игрока. Он точно таковым не является. ЧВК "Вагнер" – это коллективный проект, а Пригожин был просто его лицом. Сам же проект, судя по всему, был разработан и управляем Главным разведывательным управлением (ГРУ), переименованном в Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ. Для российских спецслужб персонажи типа Пригожна всегда были расходным материалом. Та активность, которую он проявлял, в том числе, устроив так называемый "марш справедливости" на Москву, который потом аккуратно свернули

По его мнению, смерть Пригожина неправильно рассматривать с позиций – его убрал Путин, потому что боялся конкуренции.

"Следует понимать, что Путин – сам является коллективным проектом. Но не военной разведки, как Пригожин, а – ФСБ. И не секрет, что разведка и ФСБ конфликтуют между собой. Но могут объединиться ради того, чтобы подмять под себя Минобороны и в принципе всю вертикаль власти. Кстати, сама по себе власть в РФ – это симбиоз криминала и спецслужб, – акцентирует Александр Антонюк. – Что касается Стрелкова-Гиркина. Возможно, это покажется конспирологией, но еще в прошлом году я допускал, что среди двух террористов-шовинистов (Пригожин и Гиркин), которые себя позиционируют как борцы за возрождение российской империи, и потенциально могут быть в оппозиции (точнее — псевдооппозиции) к действующей власти, останется кто-то один. И еще тогда я сделал ставку на Гиркина, что именно он — более маргинальный и менее эпатажный, чем Пригожин — останется в живых".

Гиркин, поясняет эксперт, никогда лично не владел такими огромными средствами, которые проходили через Пригожина. И хоть последний не был субъектным игроком, по статусу, по возможностям он был в разы выше Гиркина. И, как следствие, администрирование, управление Пригожиным было делом сложным. Гиркин тут – куда более удобен. Тем более, что находится под управлением ФСБ, отмечает Александр Антонюк.

Он предполагает, что арест Гиркина, пребывание в тюрьме более похоже на попытки сохранить ему жизнь, создать образ некого "политического диссидента".

"Россияне любят обиженных властью. И любят имперцев. Что будет добавлять Гиркину политического веса. И его "Клуб рассерженных патриотов" вполне может занять нишу, которую по состоянию на сегодня занимает ЛДПР. Ставшая бесполезной для кураторов из спецслужб после смерти Жириновского. Есть явный запрос на новые проекты. И Гиркин — тут как тут", – аргументирует эксперт.

По состоянию на сегодня, продолжает он цели, которые Путин ставил, начиная т.н. "специальную военную операцию", не выполнены.

"Чем дольше РФ будет продолжать войну, тем больше будет слабеть. Однако запрос на реваншистские настроения, равно как на недовольство властью, которая утратила имидж сильной России, есть. И кто-то должен возглавить эту волну недовольства. Гиркин – подходящая фигура, – считает Александр Антонюк. – Но вряд ли ему светит президентство, учитывая, что он для всего цивилизованного мира – военный преступник, признанный, в том числе, виновным в уничтожении малазийского пассажирского "Боинга" в небе над Донетчиной в июле 2014-го. Скорее на место террориста Путина, с которым, будем надеяться, что-то случится до президентских выборов, запланированных в РФ на март 2024-го, может метить бывший вице-президент РФ Александр Руцкой. Почему именно он – или кто-то подобный, это уже тема для отдельного разговора".

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