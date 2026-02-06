В 2025 году банковская система Российской Федерации фактически потеряла ключевые признаки финансовой устойчивости, несмотря на умиротворяющие заявления регулятора. Таким образом, банковский кризис в РФ уже наступил. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Кризис в экономике РФ. Фото: из открытых источников

По данным украинских разведчиков, в прошлом году чистая прибыль российских банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила около 45 млрд долларов. В то же время, рентабельность капитала упала до 18%, что является тревожным сигналом для всей финансовой системы.

В СЗРУ отмечают, что ухудшение финансовых показателей произошло на фоне резкого роста отчислений в резервы и удорожания привлечения ресурсов, вызванных жесткой монетарной политикой Центробанка РФ. Такие тенденции, по оценке разведки, свидетельствуют не о временном замедлении, а о начале глубокой структурной дисфункции банковского сектора.

Отдельную обеспокоенность вызывает качество кредитного портфеля. Доля проблемных ссуд достигла 11%, а в сегменте необеспеченных кредитов – 12%. Подобный уровень дефолтов противоречит официальным заявлениям о стабильности и указывает на системный характер кризиса.

Более того, признаки начала системного банковского кризиса признают даже аналитики приближенного к Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Они отмечают, что нынешняя "стабильность" держится на доминировании государственных банков, массовых реструктуризациях токсичных активов и регуляторных послаблениях.

В разведке подытожили, что устойчивость банковской системы РФ носит искусственный характер, а Центральный банк фактически перешел в режим ручного управления рисками. В перспективе это неизбежно потребует новых вливаний из бюджета и усугубит фискальное и макроэкономическое давление на российскую экономику.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия идет в кризис: разведка назвала год, который станет точкой разрыва.



