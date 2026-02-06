У 2025 році банківська система Російської Федерації фактично втратила ключові ознаки фінансової стійкості, попри заспокійливі заяви регулятора. Таким чином, банківська криза в РФ уже настала. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Криза економіки РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними українських розвідників, минулого року чистий прибуток російських банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив близько 45 млрд доларів. Водночас рентабельність капіталу впала до 18%, що є тривожним сигналом для всієї фінансової системи.

У СЗРУ зазначають, що погіршення фінансових показників відбулося на тлі різкого зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення ресурсів, спричинених жорсткою монетарною політикою Центробанку РФ. Такі тенденції, за оцінкою розвідки, свідчать не про тимчасове уповільнення, а про початок глибокої структурної дисфункції банківського сектору.

Окрему стурбованість викликає якість кредитного портфеля. Частка проблемних позик сягнула 11%, а в сегменті незабезпечених кредитів – 12%. Подібний рівень дефолтів суперечить офіційним заявам про стабільність і вказує на системний характер кризи.

Ба більше, ознаки початку системної банківської кризи визнають навіть аналітики наближеного до Кремля Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Вони наголошують, що нинішня "стабільність" тримається на домінуванні державних банків, масових реструктуризаціях токсичних активів і регуляторних послабленнях.

У розвідці підсумували, що стійкість банківської системи РФ має штучний характер, а Центральний банк фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками. У перспективі це неминуче вимагатиме нових вливань з бюджету та посилить фіскальний і макроекономічний тиск на російську економіку.

