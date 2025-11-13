logo

BTC/USD

103201

ETH/USD

3530.61

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Этот город РФ теперь под постоянным прицелом: где в РФ вновь сильные взрывы
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот город РФ теперь под постоянным прицелом: где в РФ вновь сильные взрывы

Неизвестные дроны атакуют Орел РФ

13 ноября 2025, 08:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в последнее время систематически приходят сообщения об атаке неизвестных беспилотников на город Орел РФ. Так и в этот раз под утро поступили сообщения, что в Орле раздавались взрывы на фоне объявления ракетной и дроновой опасности. На видео попали обломки, которые падали с неба.

Этот город РФ теперь под постоянным прицелом: где в РФ вновь сильные взрывы

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Сообщалось, что около 4:30 в Орле и Орловской области была объявлена ракетная опасность. Местных жителей просили пройти в укрытие.

Через несколько минут было объявлено об отбое воздушной тревоги, впрочем, местные жители стали сообщать о "громких звуках", а впоследствии — о сильных взрывах.

Жители Орла в соцсетях писали о неизвестных беспилотниках, которые якобы видели в небе.

В городе объявили одновременно ракетную и дроновую опасность.

В местных пабликах писали о работе ПВО, которое уничтожило несколько целей, часть обломков упала в жилом районе. Этот момент попал на видео.

Стоит отметить, в Орле находится несколько нефтебаз.

Также в Орле расположена военная база, с которой войска РФ запускают по Украине иранские дроны типа "Шахед". Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле и участок дороги длиной 2,8 км, где дроны могут запускаться с транспортных средств.

Город расположен на расстоянии около 150 км от северо-восточной границы Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России заявили, что в ночь на 8 ноября беспилотники якобы атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов – без электричества. Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости