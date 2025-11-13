Це місто РФ тепер під постійним прицілом: де в РФ знову сильні вибухи

Як передає портал "Коментарі", останнім часом систематично надходять повідомлення про атаку невідомих безпілотників на місто Орел РФ. Так і цього разу під ранок надійшли повідомлення, що в Орлі лунали вибухи на тлі оголошення ракетної та дронової небезпеки. На відео потрапили уламки, що падали з неба.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Повідомлялося, що близько 4:30 в Орлі та Орловській області було оголошено ракетну небезпеку. Місцевих жителів просили пройти до укриття.

За кілька хвилин було оголошено про відбій повітряної тривоги, проте місцеві жителі почали повідомляти про "гучні звуки", а згодом — про сильні вибухи.

Мешканці Орла у соцмережах писали про невідомих безпілотників, які нібито бачили у небі.

У місті оголосили одночасно ракетну та дронову небезпеку.

У місцевих пабликах писали про роботу ППО, яка знищила кілька цілей, частина уламків упала у житловому районі. Цей момент потрапив на відео.

Варто зазначити, що в Орлі знаходиться кілька нафтобаз.

Також в Орлі розташована військова база, з якої війська РФ запускають Україною іранські дрони типу "Шахед". Ця база має 8 пускових майданчиків на землі та ділянку дороги завдовжки 2,8 км, де дрони можуть запускатися з транспортних засобів.

Місто розташоване на відстані близько 150 км від північно-східного кордону України.

