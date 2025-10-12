Россия снова прибегла к риторике угроз в адрес территориально близких государств. В этот раз в Кремле резко отреагировали на принятие новой военной стратегии Молдовы, в которой Российская Федерация названа главной угрозой национальной безопасности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кишинев "совершает серьезную ошибку", когда воспринимает развитие отношений с Европейским Союзом как основание для конфронтации с Москвой.

"Нынешнее руководство Молдовы, на наш взгляд, совершает серьезную ошибку. Они считают, что линия на развитие отношений с Европой предусматривает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству", — заявил Песков, вероятно, намекая на Украину.

Представитель Путина добавил, что новая стратегия Молдовы является "продолжением конфронтационной линии" по отношению к России, а ее принятие вызывает у Кремля "серьезную обеспокоенность".

8 октября правительство Молдовы утвердило новую военную стратегию до 2035 года. В документе отмечается, что война России против Украины является главным риском безопасности страны. Кишинев также предупреждает об опасности создания "наземного коридора" от российских войск до молдавских границ и указывает на присутствие около тысячи российских военных в непризнанном Приднестровье.

В ответ на рост угроз, Молдова планирует увеличить численность армии на треть, повысить оборонные расходы до 1% ВВП и постепенно переходить на стандарты НАТО. Несмотря на конституционный нейтралитет, принятая стратегия подчеркивает, что страна имеет право принимать все необходимые меры, включая военные, для самозащиты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Молдове заговорили об отправке войск в Украину.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о "готовности" к мирному окончанию войны в Украине.