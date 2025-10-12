"Цю помилку вже одна держава робила": у Кремлі озвучили нові погрози

Росія знову вдалася до риторики погроз на адресу територіально близьких держав. Цього разу у Кремлі різко відреагували на ухвалення нової військової стратегії Молдови, у якій Російська Федерація названа головною загрозою національній безпеці.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кишинів "робить серйозну помилку", коли сприймає розвиток відносин із Європейським Союзом як підставу для конфронтації з Москвою.

"Нинішнє керівництво Молдови, на наш погляд, робить серйозну помилку. Вони вважають, що лінія на розбудову відносин із Європою передбачає повну антагонізацію Росії. Цю помилку вже одна держава робила. Нічого хорошого це не дало цій одній державі", — заявив Пєсков, ймовірно, натякаючи на Україну.

Представник Путіна додав, що нова стратегія Молдови є "продовженням конфронтаційної лінії" стосовно Росії, а її ухвалення викликає у Кремля "серйозне занепокоєння".

8 жовтня уряд Молдови затвердив нову військову стратегію до 2035 року. У документі зазначається, що війна Росії проти України є головним ризиком для безпеки країни. Також Кишинів попереджає про небезпеку створення "наземного коридору" від російських військ до молдовських кордонів і вказує на присутність близько тисячі російських військових у невизнаному Придністров’ї.

У відповідь на зростання загроз Молдова планує збільшити чисельність армії на третину, підвищити оборонні витрати до 1% ВВП і поступово переходити на стандарти НАТО. Попри конституційний нейтралітет, прийнята стратегія наголошує, що країна має право вживати всіх необхідних заходів, включно з військовими, для самозахисту.

