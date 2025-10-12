"Цю помилку вже одна держава робила": у Кремлі озвучили нові погрози

Рубрики
Slava Kot
Росія знову вдалася до риторики погроз на адресу територіально близьких держав. Цього разу у Кремлі різко відреагували на ухвалення нової військової стратегії Молдови, у якій Російська Федерація названа головною загрозою національній безпеці.
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кишинів "робить серйозну помилку", коли сприймає розвиток відносин із Європейським Союзом як підставу для конфронтації з Москвою.
Представник Путіна додав, що нова стратегія Молдови є "продовженням конфронтаційної лінії" стосовно Росії, а її ухвалення викликає у Кремля "серйозне занепокоєння".
8 жовтня уряд Молдови затвердив нову військову стратегію до 2035 року. У документі зазначається, що війна Росії проти України є головним ризиком для безпеки країни. Також Кишинів попереджає про небезпеку створення "наземного коридору" від російських військ до молдовських кордонів і вказує на присутність близько тисячі російських військових у невизнаному Придністров’ї.
У відповідь на зростання загроз Молдова планує збільшити чисельність армії на третину, підвищити оборонні витрати до 1% ВВП і поступово переходити на стандарти НАТО. Попри конституційний нейтралітет, прийнята стратегія наголошує, що країна має право вживати всіх необхідних заходів, включно з військовими, для самозахисту.
