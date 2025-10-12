Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито зберігає готовність до мирного закінчення війни в Україні. За словами представника Путіна, цьому на заваді нібито стоїть Європа та Київ. Однак ці заяви Кремля не супроводжуються жодними реальними кроками до миру, а натомість Москва продовжує бойові дії, ракетні атаки та висуває ультимативні вимоги до Києва.

Дмитро Пєсков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну розповів про нібито "готовність Росії до мирного врегулювання" війни в Україні дипломатичним шляхом. Однак речник Кремля продовжив звинувачувати Київ та ЄС у нібито бажанні продовжувати війну.

"І ми також чуємо, що Трамп таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів. І з цього ми робимо висновок, що він зберігає все-таки політичну волю. Але європейці, київський режим демонструють абсолютно небажання щось робити у цьому зростанні", — сказав Пєсков.

Раніше Інститут вивчення війни у своїх звітах неодноразово вказував, що Москва регулярно використовує риторику "мирного врегулювання", не змінюючи своїх дій на полі бою. Попри заяви про мир, російські війська продовжують наступальні операції на сході України, здійснюють обстріли цивільної інфраструктури та знищують українські міста.

Крім того, Кремль досі не відмовився від своїх максималістських вимог, серед яких нейтралітет України, зменшення української армії та відмова від членства в НАТО, а також визнання окупованих територій частиною Росії, статус російської мови та підтримка позицій РПЦ на території України. Також у Кремлі відкидали переговори з Зеленським та Путіним, або тристоронній формат за участю президента США Дональда Трампа.

Таким чином Росія намагається створити ілюзію, ніби саме Київ і ЄС не хочуть миру, тоді як сама Москва "відкрита до переговорів".

