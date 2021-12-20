Facebook платит России штрафы за запрещенный контент: объявлены суммы

Facebook оплатил 17 миллионов рублей (229 643 долларов США) штрафа России за неудаление содержимого, которое Москва считает незаконным. Такое заявление сделало агентство "Интерфакс" в воскресенье, 19 декабря. Об этом сообщает Reuters.

3D-печатный новый логотип Facebook Meta и логотип Facebook размещен на клавиатуре ноутбука - Reuters

Компания Facebook Meta вместе с компанией Alphabet Google сталкивается с судебным делом на следующей неделе по подозрению в повторных нарушениях российского законодательства по контенту и может быть оштрафована на процент от годового дохода в России.

Facebook не сразу ответил на запрос о комментарии в воскресенье, 19 декабря.

Россия в октябре направила государственные приставы для принудительного взыскания 17 миллионов рублей штрафов, наложенных на Facebook. Интерфакс сообщил, что по состоянию на 19 декабря в компании больше не было никаких исполнительных производств, ссылаясь на базу данных федеральной службы судебных приставов.

В этом году Москва усилила давление на крупные технологические компании в кампании, которую критики характеризуют как попытку российских властей усилить контроль над Интернетом, что, по их словам, угрожает подавить свободу личности и компаний.

Интерфакс сообщил, что приложение Telegram также заплатил 15 миллионов рублей штрафов.

Telegram не сразу ответил на запрос о комментарии.

Как сообщали ранее "Комментарии", Российский государственный регулятор связи Роскомнадзор возбудил дела против американских технологических компаний Google и Meta, с которых хочет взыскать штрафы. В октябре Роскомнадзор угрожал Google (GOOGL.O) Alphabet и Facebook (FB.O) Meta штрафами на основе процента их годового оборота за повторное неудаление содержимого, которое Москва считает незаконным. В частности, это касалось постов, пропагандирующих злоупотребление наркотиками и опасные развлечения, информацию о самодельном оружии и взрывчатке, а также публикации экстремистских или террористических организаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!