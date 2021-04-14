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Facebook заблокировал мать Навального после ее визита к сыну

Накануне женщина опубликовала на своей странице запись о визите в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области РФ, где содержат ее сына Алексея Навального

сегодня, 21:45
Автор:

Ольга Чародий

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу матери российского оппозиционера Алексея Навального после того, как она опубликовала гневную запись о состоянии своего сына в колонии. Об этом сообщает Meduza.

Facebook заблокировал мать Навального после ее визита к сыну

Алексей Навальный (фото из открытых источников)

Сегодня при попытке открыть страницу матери  российского оппозиционера появляется такая запись:

"Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", -  говорится в сообщении.

Накануне женщина опубликовала на своей странице запись о визите в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области РФ, где содержат ее сына Алексея Навального.

"Алексей в очень большой опасности. Он требует всего лишь пропустить к нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела", — написала она.

Как утверждают российские правозащитники, изначально Facebook заблокировал только эту запись, но позже недоступной оказалась вся страница.

Напомним, Алексей Навальный, сидящий в колонии во Владимирской области, рассказал, что подал в суд на руководство пенитенциарного заведения. Администрация колонии отказалась передавать Навальному присланные ему книги, в том числе Коран. Заключенный в отместку решил судиться из-за нарушения права на вероисповедание. 

Он опубликовал свою переписку с начальником колонии. Тот настаивал, что литературу, в том числе Коран, нужно "проверить на экстремизм", а это занимает 3 месяца. "Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм… А если найдут экстремизм, то запретят Коран? Такая практика не только незаконна и абсурдна, но и оскорбительна как для верующего, так и для любого образованного человека", — говорится в письме Навального. По словам оппозиционера, битва за священную книгу у него не последняя.


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Источник: https://meduza.io/news/2021/04/14/
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