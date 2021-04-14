Facebook заблокировал мать Навального после ее визита к сыну

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Ольга Чародий
Социальная сеть Facebook заблокировала страницу матери российского
оппозиционера Алексея Навального после того, как она опубликовала гневную запись
о состоянии своего сына в колонии. Об этом сообщает Meduza.
Алексей Навальный (фото из открытых источников)
Сегодня при попытке открыть страницу матери российского оппозиционера появляется такая
запись:
Накануне женщина опубликовала на своей странице запись о
визите в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области РФ, где содержат ее сына Алексея Навального.
Как утверждают российские правозащитники, изначально Facebook заблокировал только эту запись, но позже недоступной оказалась вся страница.
Напомним, Алексей Навальный, сидящий в колонии во Владимирской области, рассказал, что подал в суд на руководство пенитенциарного заведения. Администрация колонии отказалась передавать Навальному присланные ему книги, в том числе Коран. Заключенный в отместку решил судиться из-за нарушения права на вероисповедание.
Он опубликовал свою переписку с начальником колонии. Тот настаивал, что литературу, в том числе Коран, нужно "проверить на экстремизм", а это занимает 3 месяца. "Я не понимаю, что такое проверка Корана на экстремизм… А если найдут экстремизм, то запретят Коран? Такая практика не только незаконна и абсурдна, но и оскорбительна как для верующего, так и для любого образованного человека", — говорится в письме Навального. По словам оппозиционера, битва за священную книгу у него не последняя.
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