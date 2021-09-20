Эксперты сделали выводы по озвученным на данный момент итогам выборов в Госдуму РФ, где с большим отрывом лидирует провластная "Единая Россия", рассказав, что должны понять для себя россияне, украинцы и коллективный Запад.

Фальсификации и нарушение норм международного права: итоги выборов в Госдуму РФ - фото из открытых источников

РФ максимально гибридизировала избирательный процесс, привлекая к голосованию не только жителей Приднестровья, но и жителей ОРДЛО

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда призывает обратить внимание на ряд важных моментов.

"Во-первых, выборы в Госдуму РФ не имеют ничего общего с демократией. Во-вторых, вряд ли у кого-то были сомнения по поводу того, что "Единая Россия" сохранит не просто лидерство, но и большинство в Госдуме. Собственно, можно говорить о том, что в российском парламенте не первый год нет оппозиции. В-третьих, РФ максимально гибридизировала избирательный процесс, привлекая к голосованию не только жителей Приднестровья, но и жителей ОРДЛО, 150 тысяч откуда проголосовали только дистанционно. А ведь были еще массовые подвозы в Ростовскую область", – отмечает эксперт.

По словам Евгения Магды, Кремль максимально обеспечил голосами жителей ОРДЛО с российскими паспортами прохождение представителей "Единой России" в Госдуму.

"Таким образом российские власти, игнорируя нормы международного права, проводят гибридную оккупацию украинской территории, – уверен эксперт. – И теперь от украинской власти нужна жесткая реакция не только в виде заявлений, но и путем инициирования совместных действий с нашими стратегическими партнерами. В том числе – европейскими участниками нормандской четверки".

Евгений Магда отмечает, что в 2019 году именно Германия и Франция способствовали возвращению российской делегации в ПАСЕ. Сегодня именно они, уверен эксперт, должны выступить локомотивами непризнания полномочий тех российских делегатов, которые так или иначе имеют отношение к выборам на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Питать надежды, что в Думу придут "новые люди", которые будут поднимать вопрос возвращения Крыма Украине, будут заинтересованы прекратить войну на Востоке – бесполезно

Политолог Олег Гнатюк считает, что эти выборы в России стали самыми "грязными" и нечестными за последние 20 лет. И с точки зрения избирательных технологий, которые там применяются, и с точки зрения манипуляции информацией. И касательно беспрецедентного нарушения международных прав. Речь, к примеру, о незаконном вовлечении в избирательный процесс украинских граждан с Востока Украины и в Крыму.

"Второй раз подряд на выборах в нескольких регионах России, включая Москву, применяется технология электронного голосования. Власть всячески поощряет голосовать граждан именно таким образом. Технология продумана так, что невозможно по факту проверить результаты голосования на фальсификации. Для власти это – возможность сфальсифицировать в свою поддержку дополнительные голоса", – поясняет политолог.

Продолжительность выборов в три дня (голосовать можно было 17-19 сентября) тоже может способствовать массовым фальсификациям, выгодным для Путина и "Единой России", уверен Олег Гнатюк. По его словам, это дает российским властям возможность для больших маневров и одновременно обеспечивает сложность в проверке результатов народного волеизъявления.

"Также следует понимать, что Госдума будет работать и дальше, независимо от результатов выборов, в режиме "быстрого принтера", который послушно утверждает нужные администрации президента законы и инициативы. Поэтому питать надежды, что в Думу придут "новые люди", которые будут поднимать вопрос возвращения Крыма Украине, будут заинтересованы прекратить войну на Востоке – бесполезно", – предупреждает эксперт.

Он акцентирует, что Россией был также заранее продуманный сценарий и с обеспечением международных наблюдателей от ОБСЕ.

"Вместо 500 человек предложено было с российской стороны лишь 50, аргументируя это ситуацией с коронавирусом. ОБСЕ заявила, что такого количества мониторов будет недостаточно для эффективного наблюдения за выборами. Поэтому организация впервые за выборами в России не наблюдала, – подчеркивает Олег Гнатюк. – Позиция ОБСЕ и вообще пассивность и осторожность в действиях европейских институтов по этим выборам, наталкивает на мысль, что Европа не заинтересована вмешиваться в российский избирательный процесс – и готова признать выборы в России состоявшимися".

Об этом, по мнению политолога, говорит опыт прошлых выборов. Тогда несколько депутатов Госдумы были избраны от незаконно аннексированного Россией Крыма. И это никоим образом не повлияло на санкционную политику в отношении России, на непризнание выборов со стороны ЕС. Более того — Россию восстановили в ПАСЕ в 2019 году.

Углубление в последние годы экономических, политических, военных отношений между ЕС и Россией может свидетельствовать, по словам Олега Гнатюка, о взаимовыгодной геополитической игре. И о не желании европейцев жесткими санкциями или другими экономическими и правовыми мерами оказывать давление на своего российского "партнера".

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