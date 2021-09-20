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Елизавета Черных
Эксперты сделали выводы по озвученным на данный момент итогам выборов в Госдуму РФ, где с большим отрывом лидирует провластная "Единая Россия", рассказав, что должны понять для себя россияне, украинцы и коллективный Запад.
Фальсификации и нарушение норм международного права: итоги выборов в Госдуму РФ - фото из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда призывает обратить внимание на ряд важных моментов.
По словам Евгения Магды, Кремль максимально обеспечил голосами жителей ОРДЛО с российскими паспортами прохождение представителей "Единой России" в Госдуму.
Евгений Магда отмечает, что в 2019 году именно Германия и Франция способствовали возвращению российской делегации в ПАСЕ. Сегодня именно они, уверен эксперт, должны выступить локомотивами непризнания полномочий тех российских делегатов, которые так или иначе имеют отношение к выборам на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Политолог Олег Гнатюк считает, что эти выборы в России стали самыми "грязными" и нечестными за последние 20 лет. И с точки зрения избирательных технологий, которые там применяются, и с точки зрения манипуляции информацией. И касательно беспрецедентного нарушения международных прав. Речь, к примеру, о незаконном вовлечении в избирательный процесс украинских граждан с Востока Украины и в Крыму.
Продолжительность выборов в три дня (голосовать можно было 17-19 сентября) тоже может способствовать массовым фальсификациям, выгодным для Путина и "Единой России", уверен Олег Гнатюк. По его словам, это дает российским властям возможность для больших маневров и одновременно обеспечивает сложность в проверке результатов народного волеизъявления.
Он акцентирует, что Россией был также заранее продуманный сценарий и с обеспечением международных наблюдателей от ОБСЕ.
Об этом, по мнению политолога, говорит опыт прошлых выборов. Тогда несколько депутатов Госдумы были избраны от незаконно аннексированного Россией Крыма. И это никоим образом не повлияло на санкционную политику в отношении России, на непризнание выборов со стороны ЕС. Более того — Россию восстановили в ПАСЕ в 2019 году.
Углубление в последние годы экономических, политических, военных отношений между ЕС и Россией может свидетельствовать, по словам Олега Гнатюка, о взаимовыгодной геополитической игре. И о не желании европейцев жесткими санкциями или другими экономическими и правовыми мерами оказывать давление на своего российского "партнера".
Ранее издание "Комментарии" писало, что в РФ приедет представитель Госдепа США: ожидать ли Украине "сюрпризов".
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