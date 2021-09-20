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Главная Новости Мир Россия Кто бы сомневался: стало известно с каким отрывом побеждает партия Путина на выборах в Госдуму РФ
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Кто бы сомневался: стало известно с каким отрывом побеждает партия Путина на выборах в Госдуму РФ

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму РФ, коммунисты вторые

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей

Как свидетельствуют данные экзит-полов, правящая партия "Единая Россия" получает более 45% голосов на выборах в Государственную думу, прилично отстают коммунисты, у них более 20%. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "РБК".

Кто бы сомневался: стало известно с каким отрывом побеждает партия Путина на выборах в Госдуму РФ

Выборы в Госдуму РФ Фото: iz.ru

Также сообщается, кроме однопартийцев президента России и запрещенной в Украине Коммунистической партии в Госдуму имеют неплохие шансы попасть представители ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Им прогнозируют по итогам подсчета голосов – 8,7%. Также в Думу, скорее всего, попадает партия "Справедливая Россия", ей ставят 7,9%.

Другие политические силы, по данным экзит-пола компании ИНСОМАР, в Думу не проходят.

Отметим, выборы в Госдуму РФ проходили на протяжении трех дней. Решение о том, чтобы растянуть голосование во времени было принято российскими властями, якобы из-за пандемии коронавируса. При этом не обязательно было идти на избирательной участок, чтобы отдать свой голос за ту или иную партию. Это можно было сделать и онлайн.

Что же касается оппозиции, то кандидатов, представляющих оппозиционные партии, просто не допустили к выборам, причем в ход пошли самые разнообразные методы. Самый распространенный способ – признание части оппозиционных партий – экстремистскими движениями. А тех кандидатов, которые больше всего выступали против путинского режима просто бросили за решетку, лишив возможности участвовать в избирательной кампании.

Эти выборы в Госдуму РФ прошли с нарушением множества международных норм. В них смогли принять участие граждане Украины, которым Кремль выдал паспорта РФ. В частности, массово привлекались жители Донбасса. Для них организовали избирательные участки в ОРДЛО, а также вывозили автобусами на территорию РФ для голосования. В Москве проинформировали, что почти 150 тысяч жителей Донбасса приняли участие в "выборах".

Читайте также на портале "Комментарии" — в партии Путина признались, что Россия оккупировала Донбасс.


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/19/09/2021/6144ea729a79472dfbb5bc0d?from=newsfeed
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