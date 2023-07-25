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Фанат Путина и Кремля: российский певец отказался ехать на фронт и выдал трусливую отмазку

SHAMAN не хочет рисковать жизнью, но "прикрывается" женой

сегодня, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Исполнитель из России SHAMAN (Шаман), постоянно участвующий в так называемых пропагандистских мероприятиях, ответил отказом относительно собственной поездки на фронт. Шаман придумал себе отговорку, ссылаясь на то, что артиста туда будто "не пускают".

Фанат Путина и Кремля: российский певец отказался ехать на фронт и выдал трусливую отмазку

Российский певец SHAMAN (фото из открытых источников)

По словам паутиниста Владимира Киселева, он призвал "Шамана" к линии столкновения. Однако певец ответил  на это приглашение отказ. Даже отказываясь, артист не признал, что он трус. Просто переводит всю "вину" на собственную жену.


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"По поводу этого певца… я в жизни не слышал его. Максимум, что сделал – пригласил поехать на линию столкновения. Формулировка невозможности выезда для мужчины будет оригинальной: "Меня жена не пускает", – сообщил путинист Киселев.

Комментировать все обвинения по поводу своего отказа поехать на линию фронта, Шаман не хочет. Напрашивается вывод, что певец желает исполнять собственную песню "Я — русский" в более безопасных и надежных местах. Но недавно этот защитник путинского режима заставил о себе говорить тем, что уехал в временно оккупированный город Мариуполь. На руинах города, уничтоженного российскими военными, певец говорил о патриотизме и пел перед самыми маленькими мариупольцами, которых "согнали" на его выступление.

При этом, Шаман сообщил журналистам российского ТВ, что организовал настоящее шоу для захватчиков. Артист утверждал, что реально был вблизи фронта и российские военные наградили его "подарком".


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский скандальный шоумен устроил скандал в отеле. Шоумен из РФ Сергей Соседов, ставший известным из-за участия в украинском вокальном шоу "Х-фактор", теперь устраивает скандалы в гостинице в городе Витебск.



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