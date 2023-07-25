Фанат Путина и Кремля: российский певец отказался ехать на фронт и выдал трусливую отмазку

Исполнитель из России SHAMAN (Шаман), постоянно участвующий в так называемых пропагандистских мероприятиях, ответил отказом относительно собственной поездки на фронт. Шаман придумал себе отговорку, ссылаясь на то, что артиста туда будто "не пускают".

Российский певец SHAMAN (фото из открытых источников)

По словам паутиниста Владимира Киселева, он призвал "Шамана" к линии столкновения. Однако певец ответил на это приглашение отказ. Даже отказываясь, артист не признал, что он трус. Просто переводит всю "вину" на собственную жену.

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"По поводу этого певца… я в жизни не слышал его. Максимум, что сделал – пригласил поехать на линию столкновения. Формулировка невозможности выезда для мужчины будет оригинальной: "Меня жена не пускает", – сообщил путинист Киселев.

Комментировать все обвинения по поводу своего отказа поехать на линию фронта, Шаман не хочет. Напрашивается вывод, что певец желает исполнять собственную песню "Я — русский" в более безопасных и надежных местах. Но недавно этот защитник путинского режима заставил о себе говорить тем, что уехал в временно оккупированный город Мариуполь. На руинах города, уничтоженного российскими военными, певец говорил о патриотизме и пел перед самыми маленькими мариупольцами, которых "согнали" на его выступление.

При этом, Шаман сообщил журналистам российского ТВ, что организовал настоящее шоу для захватчиков. Артист утверждал, что реально был вблизи фронта и российские военные наградили его "подарком".





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