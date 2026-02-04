Феерический взрыв и масштабный пожар в России (ВИДЕО)

В Тамбовской области РФ сошел с рельсов поезд с горючим. Две цистерны с топливом взорвались, из-за чего начался масштабный пожар. В очаге горения находятся около 30 вагонов.

Взрыв в РФ. Фото из открытых источников

Видео взрыва цистерн опубликовал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.

"Видео взрыва и эмоциональная реакция наших российских народных корреспондентов просто вышак!", - прокомментировал военный.

Российские СМИ сообщили, что по данным РЖД, грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов в Тамбовской области и загорелись. Сообщается, что движение поездов в регионе приостановлено.

"На место схода направили пожарные и восстановительные поезда. Предварительно пострадавших нет. Ожидается задержка поездов южного толка. Причины происшествия устанавливаются", — сообщают российские СМИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти пытаются установить тотальный контроль — теперь приступят к телефонам рядовых граждан.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в московском метро будут проверять смартфоны пассажиров. И это системное решение, ведь аналогичную практику накануне ввели и в метро Санкт-Петербурга.

"Подобные нововведения руководство метрополитена расплывчато объясняет "мерами безопасности" и "обеспечением комфорта пассажиров". В то же время россиянам никто не объясняет, что именно будут проверять в гаджетах пассажиров", — отметили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что содержание смартфона в России вполне может стать причиной уголовного преследования. Под запретом – "фейки об армии" или поиск экстремистских материалов в интернете.