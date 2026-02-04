Феєричний вибух та масштабна пожежа в Росії (ВІДЕО)

У Тамбовській області РФ зійшов з рейок поїзд із пальним. Дві цистерни з паливом вибухнули, через що почалася масштабна пожежа. В осередку горіння знаходяться близько 30 вагонів.

Вибух у РФ. Фото з відкритих джерел

Відео вибуху цистерн опублікував політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов.

“Відео вибуху та емоційна реакція наших російських народних кореспондентів просто вишак!”, - прокоментував військовий.

Російські ЗМІ повідомили, що за даними РЖД, вантажні вагони з бензином зійшли з рейок у Тамбовській області та спалахнули. Повідомляється, що рух поїздів у регіоні припинено.

“На місце сходу направили пожежні та відновлювальні поїзди. Попередньо постраждалих немає. Очікується затримка поїздів південного спрямування. Причини події встановлюються”, — повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада намагається встановити тотальний контроль — тепер візьмуться за телефони пересічних громадян.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у московському метро будуть перевіряти смартфони пасажирів. І це системне рішення, адже аналогічну практику напередодні запровадили й в метро Санкт-Петербурга.

“Подібні нововведення керівництво метрополітену розпливчасто пояснює “заходами безпеки” та “забезпеченням комфорту пасажирів”. Водночас росіянам ніхто не пояснює, що саме перевірятимуть у гаджетах пасажирів”, — зазначили у ЦПД.

Аналітики Центру зауважили, що вміст смартфона в Росії цілком може стати причиною кримінального переслідування. Під забороною — “фейки про армію” або пошук екстремістських матеріалів в інтернеті.