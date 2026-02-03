Російська влада намагається встановити тотальний контроль — тепер візьмуться за телефони пересічних громадян.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у московському метро будуть перевіряти смартфони пасажирів. І це системне рішення, адже аналогічну практику напередодні запровадили й в метро Санкт-Петербурга.

“Подібні нововведення керівництво метрополітену розпливчасто пояснює “заходами безпеки” та “забезпеченням комфорту пасажирів”. Водночас росіянам ніхто не пояснює, що саме перевірятимуть у гаджетах пасажирів”, — зазначили у ЦПД.

Аналітики Центру зауважили, що вміст смартфона в Росії цілком може стати причиною кримінального переслідування. Під забороною — “фейки про армію” або пошук екстремістських матеріалів в інтернеті.

“Прикриваючись питаннями “безпеки”, російська влада продовжує “закручувати гайки”, обмежувати свободу та залякувати власне населення з метою придушити будь-яку нелояльність до режиму навіть у приватному житті. Схоже, в Кремлі розраховують, що можливість перевірки смартфона має змусити людей уникати потенційної "крамоли" навіть в особистих переписках”, — підсумували у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп повідомив, що у результаті розмови з прем'єр-міністром Індії Моді, Індія начебто погодилася припинити покупку російської нафти. Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що Індія є другим після Китаю покупцем російських енергоресурсів. за його словами, реальна відмова хоча б однієї з цих країн призведе до серйозних наслідків для економіки РФ.



