Кречмаровская Наталия
Російська влада намагається встановити тотальний контроль — тепер візьмуться за телефони пересічних громадян.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у московському метро будуть перевіряти смартфони пасажирів. І це системне рішення, адже аналогічну практику напередодні запровадили й в метро Санкт-Петербурга.
Аналітики Центру зауважили, що вміст смартфона в Росії цілком може стати причиною кримінального переслідування. Під забороною — “фейки про армію” або пошук екстремістських матеріалів в інтернеті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп повідомив, що у результаті розмови з прем'єр-міністром Індії Моді, Індія начебто погодилася припинити покупку російської нафти. Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що Індія є другим після Китаю покупцем російських енергоресурсів. за його словами, реальна відмова хоча б однієї з цих країн призведе до серйозних наслідків для економіки РФ.