Фейгин рассказал, что Трамп предложит Путину для окончания войны в Украине: согласится ли президент РФ

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США будет мыслить как бизнесмен и предложит Путину закончить войну в Украине, отдав 20% украинских территорий. Таким образом, Путин получит часть Украины, а Трамп закончит войну. Однако Фейгин указывает, что президент России мыслит по-другому.



Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Российский юрист Марк Фейгин во время интервью для "Еспресо" рассказал, как Дональд Трамп захочет закончить войну в Украине.

"Сразу скажу: я считаю, что по поводу Путина Трамп и ошибается — как девелопер. У него именно такая психология — психология бизнесмена... Он наверное рассуждает так: слушай, ну-ка договариваться. Тебе 20% Украины, мы забираем 80% — отличный бизнес, ты же получаешь голыми 20%, это и территории и все преференции, связанные с выходом к морю, и какая-то новая для тебя геополитическая ситуация", — описывает рассуждения Трампа относительно окончания войны.

Несмотря на такие возможные идеи от Трампа, Марк Фейгин утверждает, что Владимир Путин не согласится на такие мирные условия. По словам Фейгина, российский диктатор стремится захватить все территории Украины и выйти за ее пределы.

"Путину недостаточно 20%, больше — ему недостаточно 100% Украины. Его цель — это то, что было заявлено в его меморандуме в декабре 2021 года: весь бывший восточный блок, его демилитаризация до границ мая 1997 года, несмотря на членство в НАТО этих стран", — рассказал Фейгин, чего хочет Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп подверг критике помощь Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа, в котором он поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.