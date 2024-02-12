Фейгин рассказал, что Трамп предложит Путину для окончания войны в Украине: согласится ли президент РФ

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Slava Kot
Российский оппозиционный политик Марк Фейгин заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США будет мыслить как бизнесмен и предложит Путину закончить войну в Украине, отдав 20% украинских территорий. Таким образом, Путин получит часть Украины, а Трамп закончит войну. Однако Фейгин указывает, что президент России мыслит по-другому.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Российский юрист Марк Фейгин во время интервью для "Еспресо" рассказал, как Дональд Трамп захочет закончить войну в Украине.
Несмотря на такие возможные идеи от Трампа, Марк Фейгин утверждает, что Владимир Путин не согласится на такие мирные условия. По словам Фейгина, российский диктатор стремится захватить все территории Украины и выйти за ее пределы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп подверг критике помощь Украине.
Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа, в котором он поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.
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