Фильм-расследование Навального «Дворец для Путина» получил российскую кинопремию

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Ольга Чародий
В Москве (Россия) в онлайн-формате прошла церемония
вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". В ней
приняли участие известные российские кинематографисты Александр Сокуров, Андрей
Звягинцев, Юрий Норштейн, Антон Долин, Нина Ромодановская, Яна Троянова,
Виктория Исакова, Александр Паль, Михаил Сегал и другие.
Дворец Путина (фото из открытых источников)
Интерес к церемонии был подогрет скандалом — Андрей
Кончаловский попросил, чтобы его картина "Дорогие товарищи!" была вычеркнута из
числа номинантов, когда узнал, что на премию "Белый слон" претендует также
документальный фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина".
В результате фильм "Дворец для Путина" все-таки получил награду в категории "Событие года".
Российский оппозиционер не мог получить статуэтку и поєтому ее вместо Навального получила видеорежиссер Александра
Дубровская, которая последние два года занималась монтажом фильма "Дворец для
Путина", а также других видеорасследований ФБК Навального. Награду вручила
актриса Яна Троянова.
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