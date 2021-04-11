Фильм-расследование Навального «Дворец для Путина» получил российскую кинопремию

В Москве (Россия) в онлайн-формате прошла церемония вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон". В ней приняли участие известные российские кинематографисты Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Юрий Норштейн, Антон Долин, Нина Ромодановская, Яна Троянова, Виктория Исакова, Александр Паль, Михаил Сегал и другие.

Дворец Путина (фото из открытых источников)

Интерес к церемонии был подогрет скандалом — Андрей Кончаловский попросил, чтобы его картина "Дорогие товарищи!" была вычеркнута из числа номинантов, когда узнал, что на премию "Белый слон" претендует также документальный фильм-расследование Алексея Навального "Дворец для Путина".

В результате фильм "Дворец для Путина" все-таки получил награду в категории "Событие года".

"Впервые, и я надеюсь, что в последний раз, мы вручаем этот приз человеку, который сидит в тюрьме по заведомо ложному обвинению, настоящему политическому заключенному", — заявил Матизен.



Российский оппозиционер не мог получить статуэтку и поєтому ее вместо Навального получила видеорежиссер Александра Дубровская, которая последние два года занималась монтажом фильма "Дворец для Путина", а также других видеорасследований ФБК Навального. Награду вручила актриса Яна Троянова.

Напомним, Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии. 44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, а каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

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