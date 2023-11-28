Финляндия полностью закроет границу с РФ: названа причина

Правительство Финляндии на две недели – с 30 ноября по 13 декабря – полностью перекроет сухопутную границу с Россией. Об этом сообщает издание Reuters, пишет портал "Комментарии".

Финляндия закроет границу с РФ. Фото из отрытых источников

Как сообщает издание, российско-финская граница будет полностью перекрыта для желающих получить убежище в Финляндии. Пересекать границу смогут только грузовики с товаром.

По словам премьер-министра Петтери Орпо, финское правительство решило полностью закрыть границу из-за значительного роста мигрантов, желающих попасть в Финляндию из РФ.

Несколько дней назад Петтери Орпо заявил, что приток беженцев к финской границе имеет признаки спланированной акции, которую могли организовать российские власти.

По подсчетам пограничной службы Финляндии, в течение ноября в страну из РФ въехало около 900 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.

В Финляндии убеждены, что Кремль устраивает провокации на границе, к которым привлекает мигрантов, чтобы отомстить стране за вступление в НАТО и расширение сотрудничества с США в оборонной сфере. В Москве все обвинения традиционно отрицают. В НАТО же уверены, что Россия своими провокациями пытается давить на страны Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Финляндии решило закрыть семь из восьми пропускных пунктов на границе с РФ из-за роста давления мигрантов, вызванного действиями российских пограничников. Решение о закрытии еще трех пунктов начало действовать в ночь на 25 ноября. Между РФ и Финляндией продолжает работать только один пункт пересечения границы Райя-Йоосепи, где у мигрантов есть возможность обратиться с заявлением с просьбой о международной защите.

