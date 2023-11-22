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Финляндия закроет еще три пункта пропуска с РФ: какая причина

Финляндия закроет семь из восьми пограничных переходов с Россией

сегодня, 22:01
Автор:
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Марьян Ощановский
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Власти Финляндии приняли решение о закрытии еще трех пунктов пропуска на границе с РФ. Ранее правительство страны остановило работу четырех пограничных переходов. Об этом сообщает финское издание Yle, пишет портал "Комментарии".

Финляндия закроет еще три пункта пропуска с РФ: какая причина

Финляндия закроет почти все пограничные переходы с Россией. Фото из открытых источников

Правительство Финляндии решило закрыть семь из восьми пропускных пунктов на границе с РФ из-за роста давления мигрантов, вызванного действиями российских пограничников.


По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, решение о закрытии еще трех пунктов начнет действовать в ночь на 25 ноября.

Правительство страны закроет находящиеся на сухопутной границе между Финляндией и Россией пункты пересечения границы в Куусамо, Салла и Вартиус.

Между РФ и Финляндией продолжит работать только один пункт пересечения границы Райя-Йоосепи, где мигранты смогут обратиться с заявлением с просьбой о международной защите.

Соответствующий пункт пропуска работает всего четыре часа в сутки.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Финляндия 18 ноября закрыла четыре пропускных пункта с Россией. Такой шаг финского правительства вызвал возмущение среди мигрантов, которые и дальше пытаются пройти через пункты пропуска. Несмотря на закрытие границ, мигранты из России и дальше не оставляют попыток попасть в Финляндию. Руководитель пропускного пункта Йоуко Киннунен рассказал, что российские пограничники выталкивают людей за ворота своих КПП и не разрешают им вернуться назад. Таким образом, они хотят организовать мигрантов, чтобы те прорвали финскую границу. Как следствие Финляндия отправила военных, чтобы построить дополнительные сооружения, усилить охрану границы и предотвратить незаконное пересечение.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20008814/64-3-193241?utm_medium=social&utm_source=copy-link-share
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