«Фламинго» ударили по стратегическом объекте РФ: в каком городе прогремели взрывы

В ночь на 15 августа в Самаре раздались взрывы, после которых сообщили о поражении объекта, связанного с российским военно-промышленным комплексом. Предварительно целью могли стать украинские ракеты "Фламинго", которые ударили по территории ракетно-космического центра "Прогресс".

Удар по ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" в Самаре. Фото: из открытых источников

Информацию о поражении подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В то же время чиновник не назвал предприятие, подвергшееся атаке, ограничившись заявлениями о последствиях удара.

РКЦ "Прогресс" имеет стратегическое значение для российской космической отрасли. Предприятие занимается производством ракет-носителей "Союз-2.1б", которые используются для запуска спутников и других космических аппаратов. В частности, эти ракеты связывают с развертыванием российской спутниковой системы "Рассвет", которую Москва позиционирует как аналог Starlink.

Впрочем, рядом с Прогрессом расположен еще один важный объект – авиационный завод "Авиакор". Предприятие занимается ремонтом и модернизацией военной и специальной авиационной техники.

По предварительным данным, в результате ночной атаки мог пострадать корпус №106. Там расположена одна из ключевых производственных площадок, где осуществляется сборка самолетов. Если информация подтвердится, удар может иметь гораздо более серьезные последствия для российских авиационных мощностей.

Параллельно сообщалось о пожаре в Нижегородской области. Огонь зафиксировали вблизи аэродрома Саваслейка, где базируются истребители-перехватчики МиГ-31К – носители российских аэробалистических ракет Кинжал.

Точные масштабы повреждений и результаты атаки уточняются.

Также издание "Комментарии" сообщало – удар ракетами "Фламинго" за 1000 км: в РФ пылает завод, производящий "мозги" для Искандеров и Калибров.