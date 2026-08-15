«Фламінго» дістали стратегічний об’єкт РФ: у якому місті прогриміли вибухи

У ніч проти 15 серпня в Самарі пролунали вибухи, після яких повідомили про ураження об’єкта, пов’язаного з російським військово-промисловим комплексом. Попередньо, ціллю могли стати українські ракети "Фламінго", які вдарили по території ракетно-космічного центру "Прогрес".

Удар по ракетно-космічному центру (РКЦ) "Прогрес" у Самарі. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про ураження підтвердив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев. Водночас чиновник не назвав підприємство, яке зазнало атаки, обмежившись заявами про наслідки удару.

РКЦ "Прогрес" має стратегічне значення для російської космічної галузі. Підприємство займається виробництвом ракет-носіїв "Союз-2.1б", які використовуються для запуску супутників та інших космічних апаратів. Зокрема, ці ракети пов’язують із розгортанням російської супутникової системи "Рассвєт", яку Москва позиціонує як аналог Starlink.

Втім, поруч із "Прогресом" розташований ще один важливий об’єкт – авіаційний завод "Авіакор". Підприємство займається ремонтом і модернізацією військової та спеціальної авіаційної техніки.

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки міг постраждати корпус №106. Саме там розташований один із ключових виробничих майданчиків, де здійснюється складання літаків. Якщо інформація підтвердиться, удар може мати значно серйозніші наслідки для російських авіаційних потужностей.

Паралельно повідомлялося про пожежу в Нижньогородській області. Вогонь зафіксували поблизу аеродрому Саваслєйка, де базуються винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К – носії російських аеробалістичних ракет "Кинджал".

Точні масштаби пошкоджень і результати атаки наразі уточнюються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – удар ракетами "Фламінго" за 1000 км: у РФ палає завод, що робить "мізки" для Іскандерів та Калібрів.