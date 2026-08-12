Правительство Литвы официально утвердило масштабный план инженерного укрепления своих рубежей с Российской Федерацией (в частности, Калининградской областью) и Республикой Беларусь. Проект, разработанный по инициативе Министерства обороны страны, предполагает создание мощной сети противотанковых и противотранспортных помех.

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Главным элементом новой оборонительной линии станут глубокие заградительные рвы. Их будут копать непосредственно за пограничной патрульной тропой вглубь литовской территории. Стандартная ширина этих искусственных обрывов составит 20 метров.

"Однако на наиболее угрожающих отрезках границы, — отметили в военном командовании во время презентации стратегии сдерживания, — которые отдельно определит генералитет нашей армии, ширина рвов будет достигать 150 метров".

На реализацию этой масштабной оборонной инициативы Вильнюс планирует направить около 50 миллионов евро. Земляные и строительные работы на пограничных планируют полностью завершить к 2028 году.

Кроме создания искусственных препятствий Литва привлечет на службу и саму природу. Кабинет министров согласовал экологическо-военную программу восстановления природных болот, рассчитанную до 2030 года. По мнению чиновников, заболоченные участки создадут естественный непроходимый барьер для тяжелой бронетехники и танков предполагаемого противника.

В то же время, литовские власти приняли решение почти вдвое увеличить количество так называемых "парков контрмобильности" — специализированных военных складов и площадок быстрого реагирования. Вместо ранее утвержденных 27 баз в стране развернут 50 таких объектов. На них будут храниться инженерные средства для оперативного перекрытия дорог в случае угрозы: массивные бетонные "зубы дракона" весом по 1,5 тонны каждый, металлические противотанковые ежи, бухты колючей проволоки и другие заградительные конструкции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Путин осторожно обвинил Японию в эскалации на фоне новых санкций, а также подчеркнул, что у Москва нет претензий к Токио.