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«Фортеця Литва»: Вільнюс виділяє 50 млн євро на масштабну лінію оборони проти важкої техніки

Бетонні зуби та водяні пастки: як литовський уряд планує заблокувати кордон до 2028 року

12 серпня 2026, 18:12
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Недилько Ксения

Уряд Литви офіційно затвердив масштабний план інженерного укріплення своїх рубежів з Російською Федерацією (зокрема, з Калінінградською областю) та Республікою Білорусь. Проєкт, розроблений за ініціативи Міністерства оборони країни, передбачає створення потужної мережі протитанкових і протитранспортних перешкод.

«Фортеця Литва»: Вільнюс виділяє 50 млн євро на масштабну лінію оборони проти важкої техніки

Ілюстративне фото

Головним елементом нової оборонної лінії стануть глибокі загороджувальні рови. Їх копатимуть безпосередньо за прикордонною патрульною стежкою вглиб литовської території. Стандартна ширина цих штучних урвищ становитиме 20 метрів.

"Однак на найбільш загрозливих відрізках кордону, — зазначили у військовому командуванні під час презентації стратегії стримування, — які окремо визначить генералітет нашої армії, ширина ровів сягатиме 150 метрів".

На реалізацію цієї масштабної оборонної ініціативи Вільнюс планує спрямувати близько 50 мільйонів євро. Земляні та будівельні роботи на прикордонні планують повністю завершити до 2028 року.

Окрім створення штучних перешкод, Литва залучить на службу і саму природу. Кабінет міністрів погодив екологічно-військову програму відновлення природних боліт, розраховану до 2030 року. На думку урядовців, заболочені ділянки створять природний непрохідний бар'єр для важкої бронетехніки й танків ймовірного супротивника.

Водночас литовська влада ухвалила рішення майже вдвічі збільшити кількість так званих "парків контрмобільності" — спеціалізованих військових складів та майданчиків швидкого реагування. Замість раніше затверджених 27 баз у країні розгорнуть 50 таких об'єктів. На них зберігатимуться інженерні засоби для оперативного перекриття автошляхів у разі загрози: масивні бетонні "зуби дракона" вагою по 1,5 тонни кожний, металеві протитанкові їжаки, бухти колючого дроту та інші загороджувальні конструкції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін обережно звинуватив Японію в ескалації на тлі нових санкцій, а також наголосив, що Москва не має претензій до Токіо.



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