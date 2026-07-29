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Фото со средним пальцем: в Telegram отреагировали на уголовное дело ФСБ против Дурова

В Telegram отреагировали на обвинения ФСБ РФ против Дурова легендарным фото со средним пальцем

29 июля 2026, 13:00
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Slava Kot

Мессенджер Telegram публично отреагировал на уголовное дело, которое Федеральная служба безопасности России открыла против основателя платформы Павла Дурова. После сообщений о заочном выдвижении обвинений пресс-служба компании опубликовала в соцсети X фотографию Дурова, на которой он демонстрирует средний палец.

Фото со средним пальцем: в Telegram отреагировали на уголовное дело ФСБ против Дурова

Telegram отреагировал на уголовное дело против Дурова. Фото из открытых источников

Публикация на официальных страницах Telegram в соцсети X появилась вскоре после заявления ФСБ о намерении объявить предпринимателя в международный розыск. Российская спецслужба обвиняет Дурова в якобы содействии террористической деятельности, утверждая, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и ботов, которые, по версии Москвы, используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями.

Кроме того, российские следователи заявляют, что через Telegram-бот "Дайвинчик/Leo" якобы осуществлялась вербовка граждан России. По информации российских СМИ, в ближайшее время Лефортовский районный суд Москвы может заочно арестовать Дурова.

Фото со средним пальцем: в Telegram отреагировали на уголовное дело ФСБ против Дурова - фото 2

Telegram отреагировал на уголовное дело против Павла Дурова одним фото

Опубликованное телеграмма фото имеет символическое значение. Сам Павел Дуров уже использовал этот снимок в 2011 году, когда реагировал на сообщение о том, что Mail.ru Group хочет получить контроль над социальной сетью "ВКонтакте".

В том же году, на фоне протестов после выборов в Государственную Думу РФ, Дуров заявлял, что ФСБ требовала заблокировать во "ВКонтакте" сообщества, критиковавших партию "Единая Россия". В ответ он обнародовал копии соответствующих запросов спецслужбы, а также ироническое изображение собаки с высоленным языком, назвав его "официальным ответом спецслужбам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ФСБ РФ планирует объявить основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск.



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