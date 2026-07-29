Фото со средним пальцем: в Telegram отреагировали на уголовное дело ФСБ против Дурова

Мессенджер Telegram публично отреагировал на уголовное дело, которое Федеральная служба безопасности России открыла против основателя платформы Павла Дурова. После сообщений о заочном выдвижении обвинений пресс-служба компании опубликовала в соцсети X фотографию Дурова, на которой он демонстрирует средний палец.

Telegram отреагировал на уголовное дело против Дурова. Фото из открытых источников

Публикация на официальных страницах Telegram в соцсети X появилась вскоре после заявления ФСБ о намерении объявить предпринимателя в международный розыск. Российская спецслужба обвиняет Дурова в якобы содействии террористической деятельности, утверждая, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и ботов, которые, по версии Москвы, используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями.

Кроме того, российские следователи заявляют, что через Telegram-бот "Дайвинчик/Leo" якобы осуществлялась вербовка граждан России. По информации российских СМИ, в ближайшее время Лефортовский районный суд Москвы может заочно арестовать Дурова.

Telegram отреагировал на уголовное дело против Павла Дурова одним фото

Опубликованное телеграмма фото имеет символическое значение. Сам Павел Дуров уже использовал этот снимок в 2011 году, когда реагировал на сообщение о том, что Mail.ru Group хочет получить контроль над социальной сетью "ВКонтакте".

В том же году, на фоне протестов после выборов в Государственную Думу РФ, Дуров заявлял, что ФСБ требовала заблокировать во "ВКонтакте" сообщества, критиковавших партию "Единая Россия". В ответ он обнародовал копии соответствующих запросов спецслужбы, а также ироническое изображение собаки с высоленным языком, назвав его "официальным ответом спецслужбам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему ФСБ РФ планирует объявить основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск.