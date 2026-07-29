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Фото з середнім пальцем: у Telegram відреагували на кримінальну справу ФСБ проти Дурова

У Telegram відреагували на звинувачення ФСБ РФ проти Дурова легендарним фото з середнім пальцем

29 липня 2026, 13:00
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Slava Kot

Месенджер Telegram публічно відреагував на кримінальну справу, яку Федеральна служба безпеки Росії відкрила проти засновника платформи Павла Дурова. Після повідомлень про заочне висунення обвинувачень пресслужба компанії опублікувала в соцмережі X фотографію Дурова, на якій він демонструє середній палець.

Фото з середнім пальцем: у Telegram відреагували на кримінальну справу ФСБ проти Дурова

Telegram відреагував на кримінальну справу проти Дурова. Фото з відкритих джерел

Публікація на офіційні сторінці Telegram в соцмережі X з'явилася невдовзі після заяви ФСБ про намір оголосити підприємця у міжнародний розшук. Російська спецслужба звинувачує Дурова у нібито сприянні терористичній діяльності, стверджуючи, що адміністрація Telegram не видаляє канали, чати та ботів, які, за версією Москви, використовуються українськими спецслужбами, а також терористичними й екстремістськими організаціями.

Крім того, російські слідчі заявляють, що через Telegram-бот "Дайвінчик/Leo" нібито здійснювалося вербування громадян Росії. За інформацією російських ЗМІ, найближчим часом Лефортовський районний суд Москви може заочно заарештувати Дурова.

Фото з середнім пальцем: у Telegram відреагували на кримінальну справу ФСБ проти Дурова - фото 2

Telegram відреагував на кримінальну справу проти Павла Дурова одним фото

Опубліковане Telegram фото має символічне значення. Сам Павло Дуров уже використовував цей знімок у 2011 році, коли реагував на повідомлення, що Mail.ru Group хоче отримати контроль над соціальною мережею "ВКонтакте".

Того ж року, на тлі протестів після виборів до Державної думи РФ, Дуров заявляв, що ФСБ вимагала заблокувати у "ВКонтакте" спільноти, які критикували партію "Єдина Росія". У відповідь він оприлюднив копії відповідних запитів спецслужби, а також іронічне зображення собаки з висолопленим язиком, назвавши його "офіційною відповіддю спецслужбам".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому ФСБ РФ планує оголосити засновника Telegram Павла Дурова у міжнародний розшук.



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