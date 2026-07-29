Фото з середнім пальцем: у Telegram відреагували на кримінальну справу ФСБ проти Дурова

Месенджер Telegram публічно відреагував на кримінальну справу, яку Федеральна служба безпеки Росії відкрила проти засновника платформи Павла Дурова. Після повідомлень про заочне висунення обвинувачень пресслужба компанії опублікувала в соцмережі X фотографію Дурова, на якій він демонструє середній палець.

Telegram відреагував на кримінальну справу проти Дурова. Фото з відкритих джерел

Публікація на офіційні сторінці Telegram в соцмережі X з'явилася невдовзі після заяви ФСБ про намір оголосити підприємця у міжнародний розшук. Російська спецслужба звинувачує Дурова у нібито сприянні терористичній діяльності, стверджуючи, що адміністрація Telegram не видаляє канали, чати та ботів, які, за версією Москви, використовуються українськими спецслужбами, а також терористичними й екстремістськими організаціями.

Крім того, російські слідчі заявляють, що через Telegram-бот "Дайвінчик/Leo" нібито здійснювалося вербування громадян Росії. За інформацією російських ЗМІ, найближчим часом Лефортовський районний суд Москви може заочно заарештувати Дурова.

Telegram відреагував на кримінальну справу проти Павла Дурова одним фото

Опубліковане Telegram фото має символічне значення. Сам Павло Дуров уже використовував цей знімок у 2011 році, коли реагував на повідомлення, що Mail.ru Group хоче отримати контроль над соціальною мережею "ВКонтакте".

Того ж року, на тлі протестів після виборів до Державної думи РФ, Дуров заявляв, що ФСБ вимагала заблокувати у "ВКонтакте" спільноти, які критикували партію "Єдина Росія". У відповідь він оприлюднив копії відповідних запитів спецслужби, а також іронічне зображення собаки з висолопленим язиком, назвавши його "офіційною відповіддю спецслужбам".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому ФСБ РФ планує оголосити засновника Telegram Павла Дурова у міжнародний розшук.