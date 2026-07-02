ФСБ оставила генералов один на один с угрозой: в России всплыла опасная трещина внутри системы Путина

Внутреннее соперничество между российской армией и спецслужбами становится все более заметным на фоне войны против Украины. По данным Fox News со ссылкой на европейский разведывательный источник, Федеральная служба безопасности не спешит брать на себя ответственность за охрану высшего командного состава, несмотря на серию громких гибелей российских генералов.

ФСБ. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения российские высокопоставленные офицеры погибали в результате ракетных ударов, атак беспилотников, подрывов автомобилей, авиакатастроф и непосредственно на поле боя. Эти потери, как утверждает источник, обострили отношения между Минобороны РФ и ФСБ.

По информации европейской разведки, военные настаивают на том, чтобы именно спецслужба обеспечивала физическую безопасность генералов, однако ФСБ не стремится брать на себя подобные обязательства. Причина заключается не только в распределении ответственности, но и в многолетнем соперничестве силовых структур, корни которого уходят еще во времена СССР.

Российский оппозиционный политик Максим Кац считает, что Кремль традиционно воспринимает армию как потенциальный источник политической угрозы. По его словам, именно поэтому влиятельные военачальники никогда не становились самостоятельными политическими фигурами, а любые популярные генералы со временем исчезали из публичного пространства.

Собеседники издания отмечают, что для Владимира Путина гибель генералов опасна не только с военной точки зрения. Потеря известных командиров негативно влияет на моральное состояние российских войск, которое, по оценкам западных источников, и без того остается низким.

Таким образом, Кремль оказался перед непростым выбором: армии необходимы опытные командиры для продолжения войны, однако политическая система, в которой доминируют спецслужбы, не заинтересована в усилении влияния военных.

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