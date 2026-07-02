ФСБ залишила генералів віч-на-віч із загрозою: у Росії спливла небезпечна тріщина всередині системи Путіна

Внутрішнє суперництво між російською армією та спецслужбами стає дедалі помітнішим на тлі війни проти України. За даними Fox News з посиланням на європейське розвідувальне джерело, Федеральна служба безпеки не поспішає брати на себе відповідальність за охорону найвищого командного складу, незважаючи на серію гучних загибелі російських генералів.

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення російські високопосадовці гинули внаслідок ракетних ударів, атак безпілотників, підривів автомобілів, авіакатастроф і безпосередньо на полі бою. Ці втрати, як стверджує джерело, загострили відносини між Міноборони РФ та ФСБ.

За інформацією європейської розвідки, військові наполягають на тому, щоб саме спецслужба забезпечувала фізичну безпеку генералів, проте ФСБ не прагне брати на себе такі зобов'язання. Причина полягає не тільки в розподілі відповідальності, а й у багаторічному суперництві силових структур, коріння якого сягає ще за часів СРСР.

Російський опозиційний політик Максим Кац вважає, що Кремль традиційно сприймає армію як потенційне джерело політичної загрози. За його словами, саме тому впливові воєначальники ніколи не ставали самостійними політичними постатями, а будь-які популярні генерали з часом зникали з публічного простору.

Співрозмовники видання зазначають, що для Володимира Путіна загибель генералів небезпечна не лише з воєнної точки зору. Втрата відомих командирів негативно впливає на моральний стан російських військ, який, за оцінками західних джерел, і так залишається низьким.

Таким чином, Кремль став перед непростим вибором: армії необхідні досвідчені командири для продовження війни, проте політична система, в якій домінують спецслужби, не зацікавлена у посиленні впливу військових.

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