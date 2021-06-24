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ФСБ России задержала севастопольца: при чем здесь Украина (ВИДЕО)

Российские спецслужбы обвиняют арестованного жителя Севастополя в работе на украинскую разведку

сегодня, 11:50
Автор:

Вечканова Елена

Представители российских спецслужб продолжают выискивать якобы "украинских агентов", дабы обвинить нашу страну в подрывной деятельности. По информации пропагандистского ресурса ТАСС, на этот раз внимание сотрудников Федеральной службы безопасности РФ "пало" на одного из жителей Симферополя.

ФСБ России задержала севастопольца: при чем здесь Украина (ВИДЕО)

Севастопольца обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Фото: ФСБ

ФСБ провело задержание подозреваемого непосредственно в подъезде дома, где проживал молодой человек. Отмечается, что задержанный, имея российское гражданство, вроде как активно сотрудничал с украинской разведкой и другими спецслужбами.

Сотрудники ФСБ отмечают, что дома у задержанного во время обыска были обнаружены специальные программы, помогающие отслеживать передвижения российской авиатехники, а также карту, на которой отмечены схемы полетов. Отдельным пунктом российские оккупанты отмечают нахождение в квартире задержанного нескольких украинских флагов.

Жителя Севастополя подозревают в работе на украинские спецслужбы ради добычи секретной военной информации в пользу Украины. Вероятное наказание, которое светит арестованному мужчине, — до двадцати лет лишения свободы. Местные "следователи" уже работают над доказательством вины задержанного севастопольца по статье, определяющей государственную измену.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что после очередных поисков украинских "шпионов" ФСБ РФ не так давно "вышло" на своего же соотечественника, вменив ему якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами. Как заявили представители спецслужбы, они долгое время наблюдали за неким Алексеем Семенякой, который вроде как был замечен в связях со Службой безопасности Украины (СБУ). Подробности консультаций, которые "агент" якобы передавал украинским правоохранителям, не разглашаются. Отмечается лишь, что последствия поступивших от сотрудников СБУ предложений для Семеняки могли нанести ущерб российской безопасности.

Также на портале вы можете узнать о том, что в Луганской области не так давно был обнаружен и задержан агент ФСБ. Подробности — в нашем материале.


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Источник: https://tass.ru/proisshestviya/11737549
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