ФСБ серьезно взялась за полицию Москвы: в чем ее обвиняют и при чем здесь Украина

По полицейским участкам Москвы прокатилась волна обысков ФСБ и увольнений. Представители ФСБ якобы ищут тех, кто "слил" данные о чиновниках России в интересах Украины. Об этом пишет ряд российских СМИ.

ФСБ проводит обыски в полиции Москвы (фото из открытых источников)

В частности, источник ТАСС рассказал, что проверки проходят в управлении внутренних дел по Центральному админокругу и в районных отделениях. Они якобы соединены с утечкой данных от русских силовиков. Якобы копы за платные запросы выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были и граждане Украины.

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В то же время российское РБК сообщает, что оперативные мероприятия прошли почти во всех участках полиции Центрального округа. Силовики "изымали документацию и компьютерную информацию". Якобы неизвестные люди могли получить доступ к чужим паролям для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные.

А The Moscow Times пишет, что в полиции Москвы уже даже началась волна массовых увольнений. Среди уволенных по собственному желанию – начальник отдела полиции Арбатского округа. Кроме того, свое заявление на увольнение уже написал и заместитель начальника управления внутренних дел по Центральному админокругу — начальник полиции Алексей Щипов.

Российские СМИ пишут, что копы в России уже давно за деньги занимались платными "пробивами" для клиентов из интернета – и этим воспользовались, в том числе украинцы, регулярно оформлявшие заказы по информации о силовиках, судьях и спецсубъектах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о жизни на оккупированных территориях Украины и дал свои указания. Российский президент Путин в очередной раз заявил, что лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". По его словам, что, кроме встречи с военными, он еще и обратил внимание на низкий уровень жизни на "новых российских территориях". Он поручил чиновникам это исправить.