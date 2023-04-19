logo

BTC/USD

29258.98

ETH/USD

1981.51

LTC/USD

93.34

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия ФСБ серьезно взялась за полицию Москвы: в чем ее обвиняют и при чем здесь Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

ФСБ серьезно взялась за полицию Москвы: в чем ее обвиняют и при чем здесь Украина

Российские полицейские якобы сливали данные высокопоставленных силовиков РФ украинцам

сегодня, 21:01
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

По полицейским участкам Москвы прокатилась волна обысков ФСБ и увольнений. Представители ФСБ якобы ищут тех, кто "слил" данные о чиновниках России в интересах Украины. Об этом пишет ряд российских СМИ.

ФСБ серьезно взялась за полицию Москвы: в чем ее обвиняют и при чем здесь Украина

ФСБ проводит обыски в полиции Москвы (фото из открытых источников)

В частности, источник ТАСС рассказал, что проверки проходят в управлении внутренних дел по Центральному админокругу и в районных отделениях. Они якобы соединены с утечкой данных от русских силовиков. Якобы копы за платные запросы выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были и граждане Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В то же время российское РБК сообщает, что оперативные мероприятия прошли почти во всех участках полиции Центрального округа. Силовики "изымали документацию и компьютерную информацию". Якобы неизвестные люди могли получить доступ к чужим паролям для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные.

А The Moscow Times пишет, что в полиции Москвы уже даже началась волна массовых увольнений. Среди уволенных по собственному желанию – начальник отдела полиции Арбатского округа. Кроме того, свое заявление на увольнение уже написал и заместитель начальника управления внутренних дел по Центральному админокругу — начальник полиции Алексей Щипов.

Российские СМИ пишут, что копы в России уже давно за деньги занимались платными "пробивами" для клиентов из интернета – и этим воспользовались, в том числе украинцы, регулярно оформлявшие заказы по информации о силовиках, судьях и спецсубъектах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о жизни на оккупированных территориях Украины и дал свои указания. Российский президент Путин в очередной раз заявил, что лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". По его словам, что, кроме встречи с военными, он еще и обратил внимание на низкий уровень жизни на "новых российских территориях". Он поручил чиновникам это исправить.


 
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!