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Недилько Ксения
Российские спецслужбы пошли на радикальное усиление режима безопасности на северо-западных границах страны, фактически изолировав пятикилометровую зону у рубежей Европейского Союза. Особый контроль был развернут в Ленинградской области на участках, находящихся в зоне прямой видимости эстонских пограничников.
Иллюстративное фото
О введении дополнительных жестких санкций против свободного передвижения местного населения стало известно из официальных распоряжений ФСБ РФ .
Параллельно с сухопутными ограничениями под жесткое наблюдение спецслужб попала и речная инфраструктура, разделяющая два государства. Жителям приграничья фактически перекрыли доступ к водным ресурсам.
Аналитики связывают такие действия ФСБ с общим ростом напряжения между Россией и странами Балтии, а также страхом Кремля перед возможными трансграничными инцидентами, диверсиями или попытками побега собственных граждан с территории РФ на фоне длительного военного противостояния с Западом.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы.