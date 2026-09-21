Российские спецслужбы пошли на радикальное усиление режима безопасности на северо-западных границах страны, фактически изолировав пятикилометровую зону у рубежей Европейского Союза. Особый контроль был развернут в Ленинградской области на участках, находящихся в зоне прямой видимости эстонских пограничников.

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О введении дополнительных жестких санкций против свободного передвижения местного населения стало известно из официальных распоряжений ФСБ РФ .

"С 16 по 26 сентября в приграничных районах Сланцев и Кингисеппа действует специальный режим, введенный пограничным управлением ФСБ, — сообщают мониторинговые сообщества, анализируя действия российских карательных органов на границе с НАТО. Намечая параметры гражданской блокады, исследователи добавляют: — В 5-километровой зоне вдоль границы в темное время суток полностью запрещено пребывание и передвижение людей и любых транспортных средств за пределами населенных пунктов".

Параллельно с сухопутными ограничениями под жесткое наблюдение спецслужб попала и речная инфраструктура, разделяющая два государства. Жителям приграничья фактически перекрыли доступ к водным ресурсам.

"Российские силовики также существенно ограничили пребывание людей и маломерных судов на отдельном участке реки Нарвы, – отмечают журналисты, отслеживающие динамику военных приготовлений РФ в Балтийском регионе. Характеризуя официальную основу таких шагов, обозреватели подытожили: — Российские власти традиционно объясняют эти мобилизационные меры "профилактикой правонарушений" и потребностями усиленной охраны приграничной территории".

Аналитики связывают такие действия ФСБ с общим ростом напряжения между Россией и странами Балтии, а также страхом Кремля перед возможными трансграничными инцидентами, диверсиями или попытками побега собственных граждан с территории РФ на фоне длительного военного противостояния с Западом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы.