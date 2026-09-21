ФСБ закриває кордон: у деяких районах РФ запровадили комендантську годину

Російські спецслужби пішли на радикальне посилення безпекового режиму на північно-західних кордонах країни, фактично ізолювавши п'ятикілометрову зону біля рубежів Європейського Союзу. Особливий контроль розгорнули у Ленінградській області на ділянках, які перебувають у зоні прямої видимості естонських прикордонників.

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Про введення додаткових жорстких санкцій проти вільного пересування місцевого населення стало відомо з офіційних розпоряджень ФСБ РФ.

"З 16 до 26 вересня у прикордонних районах Сланців та Кінгісеппа діє спеціальний режим, який запровадило прикордонне управління ФСБ, — повідомляють моніторингові спільноти, аналізуючи дії російських каральних органів на кордоні з НАТО. Окреслюючи параметри цивільної блокади, дослідники додають: — У 5-кілометровій зоні вздовж кордону в темний час доби повністю заборонене перебування та пересування людей і будь-яких транспортних засобів поза межами населених пунктів".

Паралельно з сухопутними обмеженнями під жорсткий нагляд спецслужб потрапила і річкова інфраструктура, яка розділяє дві держави. Жителям прикордоння фактично перекрили доступ до водних ресурсів.

"Російські силовики також суттєво обмежили перебування людей і маломірних суден на окремій ділянці річки Нарви, — зазначають журналісти, які відстежують динаміку військових приготувань РФ у Балтійському регіоні. Характеризуючи офіційне підґрунтя таких кроків, оглядачі підсумували: — Російська влада традиційно пояснює ці мобілізаційні заходи "профілактикою правопорушень" та потребами посиленої охорони прикордонної території".

Аналітики пов'язують такі дії ФСБ із загальним зростанням напруги між Росією та країнами Балтії, а також зі страхом Кремля перед можливими транскордонними інцидентами, диверсіями чи спробами втечі власних громадян з території РФ на тлі тривалого військового протистояння з Заходом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону.