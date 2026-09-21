ФСБ закриває кордон: у деяких районах РФ запровадили комендантську годину

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Недилько Ксения
Російські спецслужби пішли на радикальне посилення безпекового режиму на північно-західних кордонах країни, фактично ізолювавши п'ятикілометрову зону біля рубежів Європейського Союзу. Особливий контроль розгорнули у Ленінградській області на ділянках, які перебувають у зоні прямої видимості естонських прикордонників.
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Про введення додаткових жорстких санкцій проти вільного пересування місцевого населення стало відомо з офіційних розпоряджень ФСБ РФ.
Паралельно з сухопутними обмеженнями під жорсткий нагляд спецслужб потрапила і річкова інфраструктура, яка розділяє дві держави. Жителям прикордоння фактично перекрили доступ до водних ресурсів.
Аналітики пов'язують такі дії ФСБ із загальним зростанням напруги між Росією та країнами Балтії, а також зі страхом Кремля перед можливими транскордонними інцидентами, диверсіями чи спробами втечі власних громадян з території РФ на тлі тривалого військового протистояння з Заходом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону.