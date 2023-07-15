logo

BTC/USD

30317.77

ETH/USD

1939.42

LTC/USD

95.05

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак: подробности

Россияне заявляют, что убийство пропагандисток должно было пройти по "заданию СБУ"

сегодня, 14:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

ФСБ РФ заявила, якобы предотвратили подготовку "украинскими спецслужбами" убийства топовых российских пропагандисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет прокремлевское информагенство "РИА Новости".

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак: подробности

Симоньян и Собчак. Фото: из открытых источников

По версии российских спецслужб, якобы в Москве и Рязанской области задержаны "неонацисты из группировки Параграф-88", которые "осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Россияне рассказывают, что им удалось изъять у задержанных автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Оккупанты уже даже отрапортовали, что за попыткой покушения стоит СБУ. Выяснили, что "задание СБУ" должно было быть выполнено за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о вероятном визите российского диктатора Владимира Путина в августе. И высказал надежду на продление зерновой сделки. В Кремле пока ничего толком по этому поводу сказать не могут. Как и касательно путинской поездки на августовский саммит БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика) в ЮАР. Из страны-хозяйки мероприятия идут неоднозначные сигналы. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса предлагает Путину не рисковать (он ведь с марта находится в международном розыске из-за ордера, выданного на его арест Международным уголовным судом в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины), а направить вместо себя на мероприятия главу МИД России Сергея Лаврова. Рискнет ли Путин, с марта "окопавшийся" в РФ, выбраться за пределы своей страны? Какие риски может создать его приезд для Турции и ЮАР? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/208920
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!