Рискнет ли Путин поехать в Турцию или ЮАР – чем это чревато

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о вероятном визите российского диктатора Владимира Путина в августе. И высказал надежду на продление зерновой сделки. В Кремле пока ничего толком по этому поводу сказать не могут. Как и касательно путинской поездки на августовский саммит БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика) в ЮАР. Из страны-хозяйки мероприятия идут неоднозначные сигналы. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса предлагает Путину не рисковать (он ведь с марта находится в международном розыске из-за ордера, выданного на его арест Международным уголовным судом в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины), а направить вместо себя на мероприятия главу МИД России Сергея Лаврова. Рискнет ли Путин, с марта "окопавшийся" в РФ, выбраться за пределы своей страны? Какие риски может создать его приезд для Турции и ЮАР? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин может послать в Турцию или ЮАР двойника

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

может туда прибыть, не опасаясь ареста. Но тут есть нюанс. Турция – страна НАТО. Данный блок – на стороне Украины в противостоянии с РФ. И приезд в страну НАТО лидера страны-агрессора, угрожающей всему миру ядерными катастрофами будет выглядеть, как минимум, странно. Хоть мы прекрасно знаем, что официальная Анкара ведет политику относительного нейтралитета, стараясь не обострять отношения ни с Киевом, ни с Москвой". "Если говорить о вероятной поездке Путина в Турцию, то последняя не ратифицировала и не подписывала Римский устав (статут) МУС, так что на нее не распространяются правила МУС. И, в принципе, объявленный в международный розыск российский президент

Что касается поездки в ЮАР, которая подписала и ратифицировала Римский устав, тут возникает сложная ситуация для международного права, считает эксперт.

"Руководителя ядерного государства могут арестовать в другом государстве, несмотря на его какие-то дипломатические и политические иммунитеты. Ведь решение МУС в Гааге эти иммунитеты нивелировало. Дав право соответствующим органам на арест международного преступника Путина и доставку его в суд. Неудивительно, что власти ЮАР обращаются к Кремлю с просьбой, чтобы Путин не ехал на саммит. Не создавал риски для себя и других", – поясняет Ростислав Кравец.

По его мнению, вряд ли Путин рискнет прибыть в Турцию или ЮАР. Хоть не исключено, что пошлет двойника.

где обычно максимально пытающийся себя обезопасить Путин вдруг пошел в народ, стало очевидно, что двойники — не конспирологическая теория, а факт И лицо, которое может прибыть в Турцию или ЮАР под видом Путина – не обязательно будет настоящим Путиным", – констатирует эксперт. "После недавней поездки в Дагестан

Гипотетический приезд Путина в ЮАР станет серьезным испытанием для международной правовой системы в контексте выполнения обязательств

Учитывая, что Турция не ратифицировала Римский устав, она не имеет никаких юридических обязательств перед МУС, акцентирует политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Так что никаких формальных проблем для визита Путина туда нет, – считает эксперт. – Каждая из сторон будет решать свои проблемы. И, скорее всего, Эрдоган решит больше (в том числе в контексте зерновой сделки), пользуясь ослаблением путинского режима после пригожинского бунта ".

А вот ЮАР – одно из более 120 государств, подписавших и ратифицировавших Римский устав (статут) Международного уголовного суда, акцентирует Виталий Бала. Потому, констатирует он, гипотетический приезд туда Путина станет серьезным испытанием для международной правовой системы в контексте выполнения обязательств, которые берут на себя страны, подписывающие соответствующие документы.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли в окружении Путина есть источники ГУР – как понимать заявление Буданова.



