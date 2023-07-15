Рискнет ли Путин поехать в Турцию или ЮАР – чем это чревато

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Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о вероятном визите российского диктатора Владимира Путина в августе. И высказал надежду на продление зерновой сделки. В Кремле пока ничего толком по этому поводу сказать не могут. Как и касательно путинской поездки на августовский саммит БРИКС (в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика) в ЮАР. Из страны-хозяйки мероприятия идут неоднозначные сигналы. Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса предлагает Путину не рисковать (он ведь с марта находится в международном розыске из-за ордера, выданного на его арест Международным уголовным судом в рамках расследования незаконной депортации детей с территории Украины), а направить вместо себя на мероприятия главу МИД России Сергея Лаврова. Рискнет ли Путин, с марта "окопавшийся" в РФ, выбраться за пределы своей страны? Какие риски может создать его приезд для Турции и ЮАР? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:
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Что касается поездки в ЮАР, которая подписала и ратифицировала Римский устав, тут возникает сложная ситуация для международного права, считает эксперт.
По его мнению, вряд ли Путин рискнет прибыть в Турцию или ЮАР. Хоть не исключено, что пошлет двойника.
Учитывая, что Турция не ратифицировала Римский устав, она не имеет никаких юридических обязательств перед МУС, акцентирует политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
А вот ЮАР – одно из более 120 государств, подписавших и ратифицировавших Римский устав (статут) Международного уголовного суда, акцентирует Виталий Бала. Потому, констатирует он, гипотетический приезд туда Путина станет серьезным испытанием для международной правовой системы в контексте выполнения обязательств, которые берут на себя страны, подписывающие соответствующие документы.
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