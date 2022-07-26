Газовая война: как ответит ЕС – чего добивается Кремль

"Газпром" без предупреждения увеличил давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы. Специалисты Оператора ГТС обнаружили резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород", что потенциально может привести к аварии на объекте, говорится на сайте оператора. Кроме того, в "Газпроме" заявили, что намерены сократить поток газа по газопроводу "Северный поток-1", поскольку останавливают еще одну турбину для ремонта. Президент Украины Владимир Зеленский призывает европейцев бить в ответ, усиливая санкции и не ведясь на газовые провокации РФ. Эксперты проанализировали развернувшуюся газовую войну для издания "Комментарии".

Газопровод. Фото: из открытых источников

Похоже, в РФ думают, что они настолько сильны, что могут в одиночку противостоять коллективному Западу

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"В ответ на провокации на газовом фронте вряд ли возможен жесткий ответ со стороны Европы. К сожалению, она серьезно зависит от поставок российских энергоносителей. И в ближайшее время не сможет полностью отказаться от них. Планируется принятие решения по сокращению такой зависимости на период грядущего отопительного сезона. Однако речи о полном отказе от российского газа не идет".

По словам эксперта, из ближайших мер, на которые может пойти ЕС:

– диверсификация поставок природного газа (с попытками максимально замещения российского, но это дело не быстрое);

– замещение газа энергетическим углем, резервным топливом на ТЭС (мазут и газойлем);

– увеличение нагрузки на АЭС.

"К этим мерам, – продолжает Геннадий Рябцев, может прибавиться добровольное сокращение потребления природного раза на 15% (в соответствии с подготовленными рекомендациями Европейской Комиссии). Однако всего этого недостаточно. И РФ это понимает. Потому и предпринимает все действия, направленные на дестабилизацию цен (а ее газовые провокации приводят именно к этому). Цель – принуждение европейских политиков отказаться от уже введенных и потенциальных санкций против России. О том, как это нагло и цинично выглядит, как это может ударить по РФ в будущим, никто в Кремле сейчас не думает. Стратегии там отброшены напрочь. Ставка на краткосрочные тактические цели. Основная их которых – переломить Европу, заставить отказаться от санкций, от поддержки Украины. Похоже, в РФ думают, что они настолько сильны, что могут в одиночку противостоять коллективному Западу, всему цивилизованному миру. Время покажет, что это не так".

Россия хочет создать аварийную ситуацию на украинском направлении, прекратив поставки газа в Европу через нашу ГТС

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний согласен с тем, что жесткого ответа на действия России быть пока не может, потому что очень велика зависимость Европы от поставок газа страны-агрессора. И ликвидировать ее в краткосрочной перспективе невозможно. В отличие от нефтяной зависимости.

"Ряд стран уже ввели нефтяное эмбарго против РФ, какие-то скоро подключаться. Дополнительные источники возмещения российской нефти есть. Это и Венесуэла, и Иран, и арабские страны, и США с Канадой. Все они могут расширить добычу нефти. С газом ситуация сложнее, – отмечает эксперт. – Его по доступной цене и в достаточном количестве так быстро на мировой рынок не выведешь. Россия это знает. И этим пользуется. При этом у нее остается всё меньше инструментов для шантажа Европы. И сейчас она фактически идет ва-банк – столь открытым, наглым давлением через газ и продовольствие".

По мнению Тараса Загороднего, там Россия хочет вынудить Европу надавить на Украину с целью принятия ультимативных условий страны-агрессора и завершению конфликта по российскому сценарию.

"Именно поэтому россияне сейчас активно манипулируют объемами поставок газа по "Северному потоку-1". Выдумывая сказки о том, что у них недостаточно турбин для прокачки и так далее. В действительности это вранье. Там имеется восемь турбин и они не все работают одновременно. Поэтому даже если нет какой-то пребывающей в ремонте турбины, которую они жаловались, что им не поставили, возможности для прокачки газа есть. Однако россияне искусственно их сокращают", – поясняет эксперт.

Второй направление газовых ударов – это украинская ГТС.

"То, что произошло вчера (резкий рост давления на участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"), также является целенаправленной диверсией. Подобным образом в 2009-м из-за действий России произошла аварии на газпроводе в Туркменистане. Цель – создать аварийную ситуацию на украинском направлении, прекратив поставки газа в Европу через нашу ГТС", – констатирует Тарас Загородний.

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