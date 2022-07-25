Почему новые заявления Лаврова не стоит воспринимать всерьез – чего добивается россия

Глава МИД рф Сергей Лавров во время встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире заявил, что россияне помогут украинцам "избавиться от антинародного и антиисторического режима". Он также обвинил официальный Киев и Запад в нежелании вести переговоры. Как оцениваете подобные заявления, а также сам африканский тур Лаврова (включает остановки в Египте, Эфиопии, Уганде и Демократической Республике Конго)? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Украине следует активно развивать собственную контрпропаганду

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос рассуждает так:

"Понятно, что россия пытается выйти из сегодняшней изоляции, распространяя откровенную ложь касательно своей агрессии против Украины. Понимая, что в Европе и Северной Америке ее усилия успеха, мягко говоря, не имеют и не будут иметь, Москва отчаянно пытается распространить свою пропаганду на Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке. Впрочем, эти российские тезисы выглядят настолько лицемерно и откровенно лживо, что верить им – значит потерять самоуважение".

Не секрет, продолжает эксперт, что Кремль рассчитывает на поддержку авторитарных режимов, считающих себя чем-то обиженным Западом.

"Впрочем, даже они, кажется, понимают, что рф открыла ящик Пандоры – и теперь любое государство уже не застраховано от нападения соседа под предлогом надуманных исторических, демографических, языковых и других придуманных претензий. Украине же, – уверен Олег Белоколос, – следует активно развивать собственную контрпропаганду, объясняя, что своими действиями россия продолжает подрывать основополагающие принципы мирового устройства, сеет смерть в Украине и голод на планете. А потому недостойна быть даже обычной страной-участником ООН, а не то что членом ее Совета Безопасности".

Кремль озвучивает только ничем необоснованные ультиматумы и политические речевки

Политический эксперт Денис Гороховский напоминает, что с февраля россия уже озвучивала массу "причин", которые должны были обосновать полномасштабное военное вторжение в Украину.

"Вначале это была "денацификация и демилитаризация", потом "защита Донбасса", после уже "защита самой россии от потенциального вторжения Украины", теперь вот "защита украинского народа" от собственной власти. Уверен, что это не последний "повод". В целом, для всех очевидно, что кремлевский режим живет в какой-то своем выдуманном мире, который совершенно не коррелируется с реальностью", – отмечает эксперт.

Что же касается заявления Лаврова о переговорах, то это, уверен Денис Гороховский, очередная попытка делать хорошую мину при плохой игре.

"Украинская сторона неоднократно публично заявляла, что в настоящее время ни о каких переговорах с оккупантом не может идти речи, так как россия не готова к диалогу. Живя в своем вымышленном мире, в настоящий момент Кремль озвучивает только ничем необоснованные ультиматумы и политические речевки, которые никакого отношения к дипломатическому процессу не имеют. Поэтому придавать особого значения заявлениям российской стороны не стоит, – считает эксперт. – Сегодня уже очевидно, что развитие событий будет завесить исключительно от успехов ВСУ на фронте, а никак не от заявлений Кремля".

Россия пытается убедить африканские страны, что зерновое соглашение в Стамбуле – это победа россиян

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что Лавров продолжает традиционную агрессивную риторику россии по поднятию ставок. Такова логика Кремля, и Лавров здесь лишь один из инструментов, отмечает эксперт.

"Сам африканский тур Лаврова интересен тем, что россия пытается убедить те или иные страны (в данном случае — африканские), что зерновое соглашение в Стамбуле – это победа россиян. И эти страны должны быть благодарны рф. Во-вторых, пытается убедить их в том, чтобы они сохраняли нейтралитет в российско-украинской войне. Мне кажется, в этом вся суть поездок Лаврова в последние месяцы", – резюмирует Илия Куса.

Напомним, что на Банковой назвали "шизофреническими" заявления Лаврова о свержении "киевского режима".

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